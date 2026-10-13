Daniela Katzenberger packt über ihre Intim-OP aus

Daniela Katzenberger hat sich wieder unters Messer gelegt – und scheut sich nicht, darüber zu reden. Und das, obwohl der Eingriff dieses Mal an einer ganz besonders intimen Stelle vorgenommen wurde ...
Denn wie die „Katze“ der „Bild“-Zeitung verriet, hat sie sich die Schamlippen straffen lassen. Eine OP, die laut der TV-Blondine dringend nötig war: „Aus meinen Schamlippen war komplett die Luft raus, wie bei einem platten Reifen“, schilderte sie. „Das waren keine Lippen mehr, sondern nur noch Lappen!“
„Wie ein Teebeutel“
Aufgefallen sei ihr die Veränderung vor allem beim Sport. „Ich bin ja immer viel auf dem Trampolin unterwegs und als ich irgendwann das Gefühl hatte, dass sie so nachwippen, wie so ein alter Teebeutel, da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen.“
Als Grund für die Veränderung in ihrem Intimbereich nennt Katzenberger nicht nur den Alterungsprozess, sondern auch ihren Gewichtsverlust. Immerhin verlor die 40-Jährige in den letzten Jahren rund elf Kilo. „Wenn du abnimmst, nimmst du überall ab“, stellte die „Katze“ klar.
„Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen ...“
Und so traf die Kult-Blondine eine Entscheidung und legte sich Anfang März unters Messer. Und griff dafür auch ziemlich tief ins Börsel, immerhin war die Intim-OP mit kolportierten 3000 Euro alles andere als ein Schnäppchen. „Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen. Ich hab‘ mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat“, lachte Katzenberger.
Und verriet weiter, dass die Nachwehen der OP durchaus schmerzhaft ausfielen. Im Familienurlaub am Campingplatz am Gardasee sei sie „herumgehumpelt“ und „beim Pipimachen jedes Mal zehn Tode gestorben, weil das durch die Narbe so weh tat“.
„Katze“ fühlt sich jetzt als „Pussy-Patriotin“
Aber Katzenberger unterstrich, dass sie sich trotz alledem immer wieder für den Intim-Eingriff entscheiden würde. Und mehr noch: Sie will auch andere Frauen bestärken, offener mit ihren intimsten Stellen umzugehen, „Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin“, schmunzelte die „Katze“.
Zwar bekomme das Ergebnis nur sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis zu sehen, aber „das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen“.
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