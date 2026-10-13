Daniela Katzenberger packt über ihre Intim-OP aus

„Katze“ fühlt sich jetzt als „Pussy-Patriotin“

Aber Katzenberger unterstrich, dass sie sich trotz alledem immer wieder für den Intim-Eingriff entscheiden würde. Und mehr noch: Sie will auch andere Frauen bestärken, offener mit ihren intimsten Stellen umzugehen, „Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin“, schmunzelte die „Katze“.