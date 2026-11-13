Kärntner ÖSV-Athleten im Duell um den Heim-Weltcup

„Es ist auch geplant, dass ich Europacup-Rennen mitnehme“

Der Reichenauer Adrian Pertl war in der Quali nur Vierter, rückte aufgrund des Verzichts von Manuel Feller – der seine Rückkehr in Gurgl plant – nach. „Wenn er dort zurückkehrt, fällt ein Platz weg. Meine Info ist, dass dann der Bessere von Oscar und mir in Gurgl fahren darf. Vielleicht überlegen sie es sich noch, wenn wir beide in Levi unter die Top 30 fahren“, schmunzelt Pertl, der sich nach seinem Kaderrauswurf angriffslustig zeigt. „Ich habe eine hohe Nummer, möchte in den zweiten Durchgang und mich dann nach vorne arbeiten. Das ist die einzige Taktik. Zuletzt war ich vor sechs Jahren in dieser Situation! Es ist auch geplant, dass ich Europacup-Rennen mitnehme.“