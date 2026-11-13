Kärntner ÖSV-Athleten im Duell um den Heim-Weltcup

Der erste Weltcup-Slalom der Saison steigt im finnischen Levi. Und dort sind mit Oscar Heine und Adrian Pertl zwei Kärntner am Start. Das Duo kämpft da auch um ein Ticket für den Heim-Weltcup in Gurgl.
Traditionell steigt der Ski-Slalom-Auftakt in Levi (Fin)! Und am Sonntag wird dieser zum Kärntner Duell um den Heimweltcup in Gurgl (T). Als Quali-Dritter schaffte es der Lavanttaler Oscar Heine bekanntlich ins Aufgebot des ÖSV. „Die ersten Zwei haben das Ticket für Levi und Gurgl. Als Dritter bin ich nur in Finnland fix dabei“, erzählt Heine.
„Es ist auch geplant, dass ich Europacup-Rennen mitnehme“
Der Reichenauer Adrian Pertl war in der Quali nur Vierter, rückte aufgrund des Verzichts von Manuel Feller – der seine Rückkehr in Gurgl plant – nach. „Wenn er dort zurückkehrt, fällt ein Platz weg. Meine Info ist, dass dann der Bessere von Oscar und mir in Gurgl fahren darf. Vielleicht überlegen sie es sich noch, wenn wir beide in Levi unter die Top 30 fahren“, schmunzelt Pertl, der sich nach seinem Kaderrauswurf angriffslustig zeigt. „Ich habe eine hohe Nummer, möchte in den zweiten Durchgang und mich dann nach vorne arbeiten. Das ist die einzige Taktik. Zuletzt war ich vor sechs Jahren in dieser Situation! Es ist auch geplant, dass ich Europacup-Rennen mitnehme.“
Für Heine beginnt ein gänzlich neues Kapitel. In Levi darf er zum ersten Mal im Weltcup ran. „Nervös bin ich nicht. Ich will zeigen, was ich draufhabe. Die Top 30 sind das Ziel“, so der 23-Jährige.
„Und dann steht da halt ein Lift“
Vorbereitet haben sich die ÖSV-Athleten im vier Autostunden entfernten Storklinten in Schweden – auch aufgrund der Bedingungen. „Viel Schnee gibt es hier generell nicht. Es wird vorrangig mit Depots gearbeitet“, so Heine, der sich voll und ganz auf den sonntägigen Bewerb konzentrieren konnte. „Ablenkung gibt es in Storklinten nicht. Hier ist hauptsächlich Wald. Und dann steht da halt ein Lift“, lacht Heine. Am Freitag geht es nach Levi.
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