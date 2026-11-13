Hier zerreißt Tom Kaulitz Heidi die Strumpfhose!

Heidi und Tom unzertrennlich

Heidi Klum und Tom Kaulitz wurden erstmals 2018 miteinander gesehen. 2019 folgte die Hochzeit in Italien. Der Altersunterschied von ungefähr 16 Jahren stört die Beziehung der beiden keineswegs. Kennengelernt haben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz über gemeinsame Freunde auf einer Feier des Designers Michael Michalsky. Für Tom war es nach eigener Aussage Liebe auf den ersten Blick. Er erwähnte einmal, dass er als Jugendlicher immer davon geträumt habe, später einmal Heidi Klum zu heiraten. Was für ein schöner Zufall, dass dieser Wunsch dann tatsächlich in Erfüllung ging!