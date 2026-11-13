Hier zerreißt Tom Kaulitz Heidi die Strumpfhose!

Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz sind verliebt wie am ersten Tag. Bei einem gemeinsamen Aufenthalt in Zürich und Mailand zeigen sich die beiden im Kuschelmodus. Und es geht sogar ziemlich heiß her: Denn auf einem Posting von Heidi zerreißt das Tom ihr die Strumpfhose!
Tom Kaulitz und Heidi Klum sind einfach ein Traumpaar. Die beiden sind nach fast zehn Jahren Beziehung noch immer verliebt wie Teenager. Heidi postete am Donnerstag eine Bilder- und Videoreihe aus dem gemeinsamen Aufenthalt in Zürich und Mailand. Und dabei ging es ziemlich heiß her ...
Heißer Clip
Zunächst zeigen sich die beiden noch im Kuschelmodus. Sie busseln sich im Flieger, Heidi postet Konzertaufnahmen von Tokio Hotel, sie gehen mit ihrem Hündchen Gassi ... Auf dem letzten Post, den Heidi in ihre Fotostrecke eingebaut hat, wird es dann plötzlich ganz schön hot! Heidi sitzt auf Toms Schoß und kuschelt sich an ihn, küsst zärtlich seinen Hals. Tom greift ihr plötzlich an die Strumpfhose und zerreißt diese! Bleibt nur zu vermuten, was danach geschah ...
Hier sehen Sie Heidis Posting auf Instagram. Auf dem letzten Video geht es heiß her!
Paar wieder vereint
Das Posting beweist: Heidi und Tom können einfach nicht voneinander lassen! Kein Wunder, denn immerhin verbrachten Heidi und Tom die letzten Wochen getrennt voneinander. Das lag daran, dass Tom mit seinem Bruder Bill bereits nach Deutschland gereist war, um mit Tokio Hotel wieder auf der Bühne zu stehen! Außerdem bereiten sich die beiden auf die bevorstehende Ausgabe von „Wetten, dass..?“ vor. Heidi hatte dieses Jahr sogar Halloween ohne ihren Tom verbracht.
Heidi und Tom unzertrennlich
Heidi Klum und Tom Kaulitz wurden erstmals 2018 miteinander gesehen. 2019 folgte die Hochzeit in Italien. Der Altersunterschied von ungefähr 16 Jahren stört die Beziehung der beiden keineswegs. Kennengelernt haben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz über gemeinsame Freunde auf einer Feier des Designers Michael Michalsky. Für Tom war es nach eigener Aussage Liebe auf den ersten Blick. Er erwähnte einmal, dass er als Jugendlicher immer davon geträumt habe, später einmal Heidi Klum zu heiraten. Was für ein schöner Zufall, dass dieser Wunsch dann tatsächlich in Erfüllung ging!
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