Katzenberger-Mama tauscht Ex (37) gegen Neuen (31)

Da könnte einem glatt schwindlig werden, so schnell wie sich das Liebes-Karussell von Iris Katzenberger derzeit dreht: Erst vor wenigen Wochen machte die Mama von Daniela Katzenberger ihre Liebe mit einem 37-Jährigen öffentlich. Doch jetzt die Überraschung: Die 59-Jährige ist schon wieder getrennt und gleichzeitig frisch verliebt – in einen 31-Jährigen!
Erst im August machte Iris Katzenberger mit einem äußerst heißen Foto ihre Liebe zu einem 22 Jahre jüngeren Mann öffentlich. Doch mehr als eine Sommerromanze wurde aus der Liebe zu dem 37-Jährigen, den die 59-Jährige bei einem Weinfest kennengelernt hatte, nicht.
Katzenberger ist „sehr glücklich“
Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, sind Katzenberger und ihr Freund nämlich schon wieder getrennt! Wie sich die Mama von „Katze“ Daniela über den Herzschmerz hinwegtröstet? Mit einem Neuen!
Und der Hamburger ist mit seinen 31 Jahren ein waschechter Toyboy!
Dass sie schon wieder Schmetterlinge im Bauch hat, das bestätigte Iris Katzenberger der „Bild“ kurz und knapp: „Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich.“
Ihr Neuer ist kein Rocker!
Und Katzenberger räumte auch gleich mit kursierenden Gerüchten auf: Ihr Neuer sei weder Mitglied eines Clans noch habe er Verbindungen zu irgendwelchen Clanstrukturen.
Zuvor wurde nämlich gemunkelt, der neue Katzenberger-Freund gehöre einem bekannten Rockerclub an. „Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit“, stellt Katzenberger nun klar.
Iris geht offen mit Beauty-Eingriffen um
Warum Iris Katzenberger, die sich 2024 von ihrem Ehemann Peter Klein scheiden ließ, so gut bei jüngeren Männern ankommt? Seit Jahren schon legt sich die Ex-Dschungelcamperin unters Messer, um sich mit kleinen Korrekturen jung zu halten.
Erst Anfang September verriet sie dem „Spiegel“, dass sie sich die Narben am Oberarm, die von einer Oberarmstraffung stammten, weglasern und sich zudem die Ohrläppchen straffen ließ. Und lachte, dass sie manchmal „von 30-jährigen Typen angebaggert“ werde ...
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