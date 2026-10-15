Katzenberger-Mama tauscht Ex (37) gegen Neuen (31)

Da könnte einem glatt schwindlig werden, so schnell wie sich das Liebes-Karussell von Iris Katzenberger derzeit dreht: Erst vor wenigen Wochen machte die Mama von Daniela Katzenberger ihre Liebe mit einem 37-Jährigen öffentlich. Doch jetzt die Überraschung: Die 59-Jährige ist schon wieder getrennt und gleichzeitig frisch verliebt – in einen 31-Jährigen!