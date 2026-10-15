Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frisch verliebt!

Katzenberger-Mama tauscht Ex (37) gegen Neuen (31)

Society International
15.10.2026 08:50
Daniela Katzenbergers Mama Iris ist schon wieder getrennt – und liebt jetzt einen 31-Jährigen!
Daniela Katzenbergers Mama Iris ist schon wieder getrennt – und liebt jetzt einen 31-Jährigen!(Bild: APA-Images / Action Press / Panama Pictures)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Da könnte einem glatt schwindlig werden, so schnell wie sich das Liebes-Karussell von Iris Katzenberger derzeit dreht: Erst vor wenigen Wochen machte die Mama von Daniela Katzenberger ihre Liebe mit einem 37-Jährigen öffentlich. Doch jetzt die Überraschung: Die 59-Jährige ist schon wieder getrennt und gleichzeitig frisch verliebt – in einen 31-Jährigen!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst im August machte Iris Katzenberger mit einem äußerst heißen Foto ihre Liebe zu einem 22 Jahre jüngeren Mann öffentlich. Doch mehr als eine Sommerromanze wurde aus der Liebe zu dem 37-Jährigen, den die 59-Jährige bei einem Weinfest kennengelernt hatte, nicht. 

Katzenberger ist „sehr glücklich“
Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, sind Katzenberger und ihr Freund nämlich schon wieder getrennt! Wie sich die Mama von „Katze“ Daniela über den Herzschmerz hinwegtröstet? Mit einem Neuen!

Und der Hamburger ist mit seinen 31 Jahren ein waschechter Toyboy! 

Ihren Neuen will Iris Klein nicht herzeigen. Sie bestätigt aber: „Ja, es stimmt. Ich bin sehr ...
Ihren Neuen will Iris Klein nicht herzeigen. Sie bestätigt aber: „Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich.“(Bild: Viennareport)

Dass sie schon wieder Schmetterlinge im Bauch hat, das bestätigte Iris Katzenberger der „Bild“ kurz und knapp: „Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich.“ 

Ihr Neuer ist kein Rocker!
Und Katzenberger räumte auch gleich mit kursierenden Gerüchten auf: Ihr Neuer sei weder Mitglied eines Clans noch habe er Verbindungen zu irgendwelchen Clanstrukturen.

Zuvor wurde nämlich gemunkelt, der neue Katzenberger-Freund gehöre einem bekannten Rockerclub an. „Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit“, stellt Katzenberger nun klar.

Iris geht offen mit Beauty-Eingriffen um
Warum Iris Katzenberger, die sich 2024 von ihrem Ehemann Peter Klein scheiden ließ, so gut bei jüngeren Männern ankommt? Seit Jahren schon legt sich die Ex-Dschungelcamperin unters Messer, um sich mit kleinen Korrekturen jung zu halten. 

Lesen Sie auch:
Daniela Katzenberger spricht offen über ihre Intim-OP.
„Luft war raus“
Daniela Katzenberger packt über ihre Intim-OP aus
13.10.2026
Iris Klein auf Wolke 7
Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann
19.08.2026

Erst Anfang September verriet sie dem „Spiegel“, dass sie sich die Narben am Oberarm, die von einer Oberarmstraffung stammten, weglasern und sich zudem die Ohrläppchen straffen ließ. Und lachte, dass sie manchmal „von 30-jährigen Typen angebaggert“ werde ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.10.2026 08:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
146.999 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
132.050 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
109.409 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1080 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
850 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
685 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Society International
Frisch verliebt!
Katzenberger-Mama tauscht Ex (37) gegen Neuen (31)
Turnier-Verletzung
Trump-Enkelin schockt mit Foto aus dem Krankenhaus
„The Masked Singer“
Dieser Megastar steckte unter der „Mr. Mic“-Maske!
„Neues Projekt“
Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren Baby Nummer 3!
„Welch ein Segen“
Kaley Cuoco ist zum zweiten Mal Mutter geworden
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf