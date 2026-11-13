Podcast-Premiere! Slalom-Asse sind bereit für Levi

Erste Folge des neuen Podcasts „Sportkrone Inside: Ski“! Den wöchentlichen Treffpunkt für alles im Wintersport finden Sie bei uns. Moderatorin Michaela Mayer informiert sie mit dem stv. Sportchef der Kronen Zeitung Alex Hofstetter und Sportredakteur Philipp Scheichl über die aktuellen News rund um den ÖSV. Diesmal steht der Slalom-Auftakt in Levi im Fokus. Katharina Truppe und Fabio Gstrein gewähren exklusive Einblicke in die Saison-Vorbereitungen.