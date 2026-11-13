Betrunkener Steirer (31) landete mit Auto in Bach

Bei einem Unfall im Bezirk Leibnitz (Steiermark) am Donnerstagnachmittag wurde ein 31-jähriger Autofahrer verletzt. Der Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Feuerwehr musste ihn bergen.
Der Leibnitzer war gegen 16.45 Uhr von St. Nikolai im Sausal Richtung Petzels unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache dürfte er links von der Fahrbahn abgekommen sein, dabei ein Straßenschild überfahren haben und schlussendlich im Bachbett des Petzelsbachs zum Stehen gekommen sein.
Zeuge sah rauchendes Fahrzeug
Ein vorbeifahrender Zeuge nahm das stark rauchende Fahrzeug wahr und setzte die Rettungskette in Gang. Der 31-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Bei dem Mann wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt.
Das stark beschädigte Fahrzeug wurde ebenso von der Feuerwehr geborgen. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Nikolai und Lang standen mit insgesamt 31 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.
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