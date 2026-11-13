Betrunkener Steirer (31) landete mit Auto in Bach

Zeuge sah rauchendes Fahrzeug

Ein vorbeifahrender Zeuge nahm das stark rauchende Fahrzeug wahr und setzte die Rettungskette in Gang. Der 31-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Bei dem Mann wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt.