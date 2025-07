Tyra Banks‘ „Engel-Karte“ wurde eiskalt abgelehnt!

„Sie sagten: ,Für immer. Kein Limit. Wir lieben dich!‘“, erinnerte sich Tyra in der NBC-Show „Today with Jenna and Friends“. Über ein Jahrzehnt lang war sie das Gesicht der Marke – und wurde mit der besonderen Karte belohnt. Doch als sie sich für ihre TV-Karriere und gegen einen neuen Vertrag mit der Lingerie-Marke entschied, war Schluss mit der Großzügigkeit.