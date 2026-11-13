8,6 Mio. Euro! Neuer ManUnited-Trainer im Anflug

Beim Rekordmeister kam bisher kein Trainer an die Erfolge von Klub-Ikone und Langzeit-Coach Sir Alex Ferguson heran, der von 1986 bis 2013 unter anderem 13 englische Meistertitel mit dem Verein holte. Selbst unter prominenten Coaches wie Louis van Gaal (2014 bis 2016), Jose Mourinho (2016 bis 2018) oder auch dem nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (2021/22) blieb die Rückkehr an die Spitze der Premier League aus.