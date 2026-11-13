8,6 Mio. Euro! Neuer ManUnited-Trainer im Anflug

Geht jetzt alles ganz schnell? Nach dem Rauswurf von Michael Carrick steht Manchester United kurz vor der Verpflichtung von Mauricio Pochettino. Für den Deal muss der kriselnde Premier-League jedoch tief in die Tasche greifen.
Pochettino ist in England kein Unbekannter. Der 54-jährige Argentinier trainierte unter anderem bereits Southampton, Tottenham und Chelsea. Seit September 2024 ist er Teamchef der amerikanischen Nationalmannschaft und hat in den USA noch einen Vertrag bis einschließlich der WM 2030.
Jetzt soll er die Nachfolge von Carrick bei Manchester United antreten. Pochettino unterschreibt am Freitag einen Zweieinhalbjahresvertrag bis zum Sommer 2029. Die Ablösesumme für den Coach soll aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim US-Verband rund 8,6 Millionen Euro betragen.
Nur auf Rang 18
Aktuell steht Manchester United in der Premier League nur auf Platz 18 und damit auf einem Abstiegsrang.
Beim Rekordmeister kam bisher kein Trainer an die Erfolge von Klub-Ikone und Langzeit-Coach Sir Alex Ferguson heran, der von 1986 bis 2013 unter anderem 13 englische Meistertitel mit dem Verein holte. Selbst unter prominenten Coaches wie Louis van Gaal (2014 bis 2016), Jose Mourinho (2016 bis 2018) oder auch dem nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (2021/22) blieb die Rückkehr an die Spitze der Premier League aus.
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