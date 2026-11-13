Schweres Erdbeben: Ganz Kärnten im Ausnahmezustand

Dramatische Szenen spielen sich in Kärnten ab: Mehrere dicht aufeinanderfolgende, schwere Erdbeben haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Im Zuge der Katastrophenschutzübung „Combined Success“ üben tausende engagierte Menschen den Ernstfall.
Plötzlich begann die Erde zu beben: Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich der frühe Freitagmorgen in einen Albtraum. Schwere Erdbeben in den Regionen Gallizien, Himmelberg, Nötsch/Gailtal sowie Feistritz/Rosental haben die Regionen erschüttert.
Die Erdbeben wiesen alle eine Magnitude zwischen 6,1 bis 6,4 nach Richter auf. Welche Schäden das Beben in Kärnten angerichtet hat, ist derzeit noch völlig unklar. Je nach Entfernung zum Epizentrum muss in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern mit unterschiedlich schweren Schäden an der Infrastruktur gerechnet werden. Ob es Verletzte oder gar Tote gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig gesagt werden. Blaulicht- und Einsatzorganisationen stehen vor einer enormen Herausforderung und sind im Dauereinsatz.
Die verheerende Naturkatastrophe erinnert an das Jahrhundert-Erdbeben im Friaul am 6. Mai 1976, welches hunderte Tote und tausende Verletzte forderte. 50 Jahre später erschüttert nun Kärnten ein solches Beben.
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