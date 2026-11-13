Schweres Erdbeben: Ganz Kärnten im Ausnahmezustand

Die Erdbeben wiesen alle eine Magnitude zwischen 6,1 bis 6,4 nach Richter auf. Welche Schäden das Beben in Kärnten angerichtet hat, ist derzeit noch völlig unklar. Je nach Entfernung zum Epizentrum muss in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern mit unterschiedlich schweren Schäden an der Infrastruktur gerechnet werden. Ob es Verletzte oder gar Tote gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig gesagt werden. Blaulicht- und Einsatzorganisationen stehen vor einer enormen Herausforderung und sind im Dauereinsatz.