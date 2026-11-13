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Nach sechs Jahren

Wiens Oberrabbiner geht zurück nach Israel

Wien
13.11.2026 08:00
Jaron Engelmayer im Wiener Stadttempel
Jaron Engelmayer im Wiener Stadttempel(Bild: Martina Münzer)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Der Wiener Oberrabbiner Jaron Engelmayer hat sein Amt niedergelegt. Sechs Jahre lang setzte er neue Akzente im Dialog mit anderen Religionen gesetzt. Größte Herausforderung, so Engelmayer, bleibe der Judenhass. Täglich ereignen sich vier antisemitische Vorfälle. 

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„Ich darf zurückblicken auf gut sechs Jahre meines Wirkens in der Gemeinde, die mich sehr erfüllt haben. Es war eine wunderbare Zeit“, erklärt Oberrabbiner Jaron Engelmayer beim Gespräch im neu renovierten Wiener Stadttempel. Nun hat ihn der Ruf nach Israel ereilt, der religiösen Heimat des Judentums. Dort wird er landesweit 46 Gemeinden betreuen, unter anderem kümmert er sich um Neuankömmlinge.

Bedeutende Gemeinde in Europa
Bei der Wiener Gemeinde handle es sich um eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Europa. Hier konnte er viele Aufgaben gemeinsam lösen. „Wir haben in dieser Zeit einige Krisen erlebt, nicht in der Gemeinde, sondern von außen. Als ich angekommen bin, war gerade die Covid-Zeit, dann kam 2022 die Ukraine-Krise, der Krieg in Europa. Es wurden aktiv Flüchtlinge aufgenommen, der 7. Oktober 2023 ist eine besondere Herausforderung geworden, die noch anhält“, so der Rabbi weiter.

Nachfolger steht fest
Denn der Antisemitismus sei sehr häufig zu spüren. „Im letzten Jahr sind mehr als 1500 Vorfälle verzeichnet worden, das sind vier pro Tag, bei einer Gemeinde, die gerade mal 8000 Mitglieder zählt“, gibt der jüdische Geistliche zu bedenken. Der 49-Jährige bedankte sich auch bei der österreichischen Regierung und den Behörden für die gute Zusammenarbeit.

Außerdem konnte er mit zahlreichen Projekten den interreligiösen Dialog mit anderen Glaubensgemeinschaften fördern. Sein Nachfolger ist Rabbiner Yaron Nisenholz. Was wird dem in der Schweiz aufgewachsenen Engelmayer an Österreich vermissen wird? „Die Berge und das Skifahren.“

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