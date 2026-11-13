Wiens Oberrabbiner geht zurück nach Israel

Bedeutende Gemeinde in Europa

Bei der Wiener Gemeinde handle es sich um eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Europa. Hier konnte er viele Aufgaben gemeinsam lösen. „Wir haben in dieser Zeit einige Krisen erlebt, nicht in der Gemeinde, sondern von außen. Als ich angekommen bin, war gerade die Covid-Zeit, dann kam 2022 die Ukraine-Krise, der Krieg in Europa. Es wurden aktiv Flüchtlinge aufgenommen, der 7. Oktober 2023 ist eine besondere Herausforderung geworden, die noch anhält“, so der Rabbi weiter.