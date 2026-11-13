Frau Holle lieferte Nachschub: Neuschnee in Bergen

Triebschneepakete mit Wind in großen Höhen

Mit diesen Aussichten nahm am Donnerstag auch der Lawinenwarndienst des Landes wieder seinen Dienst auf. „In großen Höhen bilden sich mit Wind frische Triebschneepakete, welche vor allem in schattigen Mulden und Rinnen als kleine Lawinen ausgelöst werden können. Am ungünstigsten sind Übergänge in steile, vergletscherte und windabgewandte Bereiche, wo der Triebschnee auf einer gleichmäßig verteilten, dünnen Altschneedecke abgelagert wird“, ist im ersten Blogeintrag für dieses Jahr nachzulesen.