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Bilder aus Tirol

Frau Holle lieferte Nachschub: Neuschnee in Bergen

Tirol
13.11.2026 07:59
Die Innsbrucker Nordkette am Freitag in der Früh.
Die Innsbrucker Nordkette am Freitag in der Früh.(Bild: Manuel Schwaiger)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der Wetterbericht hat eingehalten, was er am Donnerstag angekündigt hatte. Freitagmorgen war es in höheren Lagen in Tirol schon weiß. Über Nacht hat Frau Holle in den Bergen fleißig „gewerkelt“ und Neuschnee geliefert. In tieferen Lagen blieb es unterdessen noch herbstlich.

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Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen hat der Wetterbericht am Donnerstag versprochen, wie die „Krone“ berichtete. Dieses Versprechen wurde auch eingelöst, wie die aktuellen Bilder beweisen. Vor allem für das Hochgebirge ab einer Seehöhe von 2500 Metern war Neuschnee angekündigt worden.

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Triebschneepakete mit Wind in großen Höhen
Mit diesen Aussichten nahm am Donnerstag auch der Lawinenwarndienst des Landes wieder seinen Dienst auf. „In großen Höhen bilden sich mit Wind frische Triebschneepakete, welche vor allem in schattigen Mulden und Rinnen als kleine Lawinen ausgelöst werden können. Am ungünstigsten sind Übergänge in steile, vergletscherte und windabgewandte Bereiche, wo der Triebschnee auf einer gleichmäßig verteilten, dünnen Altschneedecke abgelagert wird“, ist im ersten Blogeintrag für dieses Jahr nachzulesen.

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Zu Problemen auf den Straßen führten die Schneefälle übrigens bisher nicht. Wer auf dem Auto noch keine Winterreifen montiert hat, sollte das schleunigst nachholen. Seit 1. November gilt bekanntlich die situative Winterreifenpflicht.

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