Hohe Spende nach Drama: Familie „zutiefst berührt“

„Wir möchten uns von ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben. Wir sind zutiefst berührt von der großen Zahl an Menschen, die sich für diese Initiative eingesetzt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt Fran Sol für die Initiierung dieser Spendenaktion sowie all jenen, die sich an dieser Initiative beteiligt oder uns Unterstützungsbotschaften geschickt haben“, schreiben die Angehörigen des spanischen Torjägers: „Danke, dass ihr für uns da seid, für eure Solidarität und eure Unterstützung in dieser Zeit.“