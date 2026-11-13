Hohe Spende nach Drama: Familie „zutiefst berührt“

Kein Geld der Welt wird den Schmerz lindern – doch die Familie von Jesus de Miguel, der vor zehn Tagen verstorben war, darf sich über eine große Welle der Solidarität freuen.
Im Rahmen einer Online-Spendenaktion wurden mehr als 213.000 Euro gesammelt, das geht aus einer Mitteilung der spanischen Spielergewerkschaft AFE hervor. Die Kampagne war von de Miguels ehemaligem Mitspieler Fran Sol ins Leben gerufen worden.
„Wir möchten uns von ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben. Wir sind zutiefst berührt von der großen Zahl an Menschen, die sich für diese Initiative eingesetzt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt Fran Sol für die Initiierung dieser Spendenaktion sowie all jenen, die sich an dieser Initiative beteiligt oder uns Unterstützungsbotschaften geschickt haben“, schreiben die Angehörigen des spanischen Torjägers: „Danke, dass ihr für uns da seid, für eure Solidarität und eure Unterstützung in dieser Zeit.“
Todesdrama nach Zusammenprall
De Miguel war vor zehn Tagen bei dem Zweitligaspiel seines Klubs Teneriffa gegen den FC Andorra mit dem gegnerischen Tormann Jesus Owono zusammengestoßen und später im Krankenhaus gestorben. Der vorläufige Autopsiebericht nannte eine „unfallbedingte Brustverletzung“ als Todesursache.
Die Rückkehr von Owono in den Profi-Fußball ist offen. Derzeit sei er bei seiner Familie, seinen Freunden und seiner Partnerin. Wie die Zeitung „Marca“ berichtet, befindet sich der Torwart in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins.
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