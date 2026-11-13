Fragezeichen über Zustand von Salzburg-Spielerin

Bereits in zwei Spielen in dieser Saison bekam Aldina Hamzic während der Partie plötzlich Probleme mit ihrem Kreislauf und ihrer Atmung. Die Salzburg-Spielerin lief zuletzt von Arzt zu Arzt, um eine Diagnose zu bekommen. Bislang gibt es aber nur eine Vermutung.
Salzburgs Frauen können am Wochenende durchatmen. Wie berichtet fällt die Bundesliga-Partie gegen Austria Wien aus. Den Bullen kommt die Pause recht, gibt es doch im Team von Trainer Dusan Pavlovic zahlreiche angeschlagene Spielerinnen. Eine davon ist Aldina Hamzic. Die Innenverteidigerin brach zweimal in dieser Saison während des Spiels plötzlich zusammen, bekam kaum Luft. Danach unterzog sie sich mehrerer Untersuchungen, lief von einem Arzt zum anderen. Eine Diagnose? Fehlanzeige! Nichts gab den Medizinern Hinweise darauf, warum die Bosnierin diese plötzlichen Anfälle hat.
Hoffnung bei Akrap und Gierzinger
Jetzt gibt es aber eine Vermutung. „Es könnte sein, dass es ein kleines Belastungsasthma ist“, erklärte Salzburgs Frauenboss Bernd Winkler. Deshalb ist die Innenverteidigerin einen Monat lang unter Beobachtung eines Lungenfacharztes. „Für uns ist wichtig, dass nichts passieren kann“, betonte Winkler. Dasselbe Motto gilt für Valentina Akrap und Christina Gierzinger, die gegen Sturm zusammengestoßen waren. Es gebe eine leise Hoffnung auf einen Einsatz gegen St. Pölten am 21. November.
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