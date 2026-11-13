Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine Vermutung

Fragezeichen über Zustand von Salzburg-Spielerin

Sport
13.11.2026 08:00
Salzburg-Spielerin Aldina Hamzic.
Salzburg-Spielerin Aldina Hamzic.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Bereits in zwei Spielen in dieser Saison bekam Aldina Hamzic während der Partie plötzlich Probleme mit ihrem Kreislauf und ihrer Atmung. Die Salzburg-Spielerin lief zuletzt von Arzt zu Arzt, um eine Diagnose zu bekommen. Bislang gibt es aber nur eine Vermutung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Salzburgs Frauen können am Wochenende durchatmen. Wie berichtet fällt die Bundesliga-Partie gegen Austria Wien aus. Den Bullen kommt die Pause recht, gibt es doch im Team von Trainer Dusan Pavlovic zahlreiche angeschlagene Spielerinnen. Eine davon ist Aldina Hamzic. Die Innenverteidigerin brach zweimal in dieser Saison während des Spiels plötzlich zusammen, bekam kaum Luft. Danach unterzog sie sich mehrerer Untersuchungen, lief von einem Arzt zum anderen. Eine Diagnose? Fehlanzeige! Nichts gab den Medizinern Hinweise darauf, warum die Bosnierin diese plötzlichen Anfälle hat.

Lesen Sie auch:
Laura Talwieser (am Ball) und Co. haben ein spielfreies Wochenende.
Witterungsbedingt
Salzburg gegen Austria auf Februar 2027 verschoben
11.11.2026
Im Sommer 2027
Red Bull Salzburg verpflichtet Südkoreaner
12.11.2026

Hoffnung bei Akrap und Gierzinger
Jetzt gibt es aber eine Vermutung. „Es könnte sein, dass es ein kleines Belastungsasthma ist“, erklärte Salzburgs Frauenboss Bernd Winkler. Deshalb ist die Innenverteidigerin einen Monat lang unter Beobachtung eines Lungenfacharztes. „Für uns ist wichtig, dass nichts passieren kann“, betonte Winkler. Dasselbe Motto gilt für Valentina Akrap und Christina Gierzinger, die gegen Sturm zusammengestoßen waren. Es gebe eine leise Hoffnung auf einen Einsatz gegen St. Pölten am 21. November.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
13.11.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf