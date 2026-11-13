Fragezeichen über Zustand von Salzburg-Spielerin

Salzburgs Frauen können am Wochenende durchatmen. Wie berichtet fällt die Bundesliga-Partie gegen Austria Wien aus. Den Bullen kommt die Pause recht, gibt es doch im Team von Trainer Dusan Pavlovic zahlreiche angeschlagene Spielerinnen. Eine davon ist Aldina Hamzic. Die Innenverteidigerin brach zweimal in dieser Saison während des Spiels plötzlich zusammen, bekam kaum Luft. Danach unterzog sie sich mehrerer Untersuchungen, lief von einem Arzt zum anderen. Eine Diagnose? Fehlanzeige! Nichts gab den Medizinern Hinweise darauf, warum die Bosnierin diese plötzlichen Anfälle hat.