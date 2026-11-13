Ein „Hoppala“ und großer Schaden für Sozialverein

Die Pannonische Tafel bittet um Hilfe: Ihr Kühlwagen wurde beschädigt.
Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon war es passiert: Einer der ehrenamtlichen Fahrer der Pannonischen Tafel hatte in Eisenstadt die Höhe einer Eisenbahnunterführung nahe dem Einkaufszentrum falsch eingeschätzt.
Mit einem Krachen war der größte Kühltransporter der gemeinnützigen Einrichtung plötzlich „um einen Kopf kürzer“. Das Malheur kommt die Tafel teuer zu stehen. Denn der Wagen ist nur teilkaskoversichert. „Wir haben sechs Fahrzeuge und müssen sparen“, erklärt Obfrau Andrea Roschek. Deshalb werden neue Fahrzeuge nach einem Jahr von Voll- auf Teilkasko umgestellt.
Allein die beschädigte Kühlung schlägt mit 4000 Euro zu Buche. Wie teuer die Reparatur des Daches wird, ist noch offen. Zwar steht ein kleinerer Kühlwagen zur Verfügung, doch bei Warenabholungen im Südburgenland wären damit zwei Fahrten nötig. „Wir brauchen den großen Wagen und bitten deshalb um Mithilfe“, appelliert Roschek. Spenden: pannonischetafel.com/helfen/
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