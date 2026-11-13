Ein „Hoppala“ und großer Schaden für Sozialverein

Mit einem Krachen war der größte Kühltransporter der gemeinnützigen Einrichtung plötzlich „um einen Kopf kürzer“. Das Malheur kommt die Tafel teuer zu stehen. Denn der Wagen ist nur teilkaskoversichert. „Wir haben sechs Fahrzeuge und müssen sparen“, erklärt Obfrau Andrea Roschek. Deshalb werden neue Fahrzeuge nach einem Jahr von Voll- auf Teilkasko umgestellt.