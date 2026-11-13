Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

DERBY POLARISIERT

Oscarreifes Finale um die rot-goldene Winterkrone

Fußball Unterhaus
13.11.2026 06:00
Titelfavorit SV Leithaprodersdorf will heute auch die Herbstmeisterschaft bejubeln.
Titelfavorit SV Leithaprodersdorf will heute auch die Herbstmeisterschaft bejubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Heute findet das Spitzenduell um den Herbstmeistertitel in der Landesliga statt! Der überraschende Tabellenführer Klingenbach empfängt den absoluten Titelfavoriten aus Leithaprodersdorf. Ein Hexenkessel im Grenzstadion ist garantiert. SVL-Coach Santner: „Wir alle brennen schon drauf“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Zitat Icon

Ich bin überzeugt, dass wir die Stärksten der Liga sind. Und eines kann ich versprechen – wir fahren sicher nicht hin, um uns die Grenze anzuschauen

Leithaprodersdorfs Trainer Mario Santner

Selbst Hollywood hätte dieses Drehbuch nicht besser schreiben können. Bezirksderby, direkter Zweikampf zwischen Erstem und Zweiten um die Winterkrone in der Landesliga. Und ein Grenzstadion, das wohl aus allen Nähten platzen wird! Der Überraschungstabellenführer aus Klingenbach empfängt heute (19.30) den Titelfavoriten Leithaprodersdorf. Mehr Spannung geht kaum...

Stahleder und seine Klingenbacher empfangen heute Leithaprodersdorf.
Stahleder und seine Klingenbacher empfangen heute Leithaprodersdorf.(Bild: Michael Weiss)

Echtes Herbstwunder
„Meine Jungs braucht man jedenfalls nicht motivieren. Man spürt das Feuer, das durch die Mannschaft geht“, weiß Klingenbachs Trainer Thomas Klemenschitz. Vor allem, weil man weiß, wo man herkommt. Die Saison gleicht einem echten Herbstwunder. Vom Beinahe-Absteiger grüßt man gegen alle Erwartungen plötzlich von der Tabellenspitze. Heute soll das Fußballmärchen mit der Winterkrone vollendet werden.

„Enorme Qualität dazugewonnen“
Selbst vom Gegner gibt’s vor dem heißen Winterkönigs-Fight Rosen gestreut. „Es überrascht mich gar nicht, dass sie so stark aufspielen. Sie haben enorme Qualität im Sommer dazugewonnen“, kommt der Klingenbacher Höhenflug für SVL-Coach Mario Santner nicht von ungefähr. Seit acht Spielen sind die Grün-Weißen mittlerweile ungeschlagen.

Noel Kustor und seine Leitha-Boys greifen nach der Tabellenführung – und dem Herbstmeistertitel.
Noel Kustor und seine Leitha-Boys greifen nach der Tabellenführung – und dem Herbstmeistertitel.(Bild: GEPA)

Elf Spiele ungeschlagen
Noch länger hält nur die Serie einer Mannschaft. Richtig, jene der Leithaprodersdorfer, die seit elf Partien ungeschlagen sind. “Ich bin überzeugt, dass wir die Stärksten der Liga sind. Wir haben vor keinem Gegner Angst“, schickt Santner eine Kampfansage voraus. Warnt aber: „Eines muss uns klar sein: Wenn wir glauben, wir schaffen’s in Badeschlapfen, wird’s eine ordentliche drübergeben.“ Zugegebenermaßen wäre bei diesen Temperaturen nicht nur das Ergebnis etwas ungemütlich.

Derbyfieber ausgebrochen
Für Zusatzmotivation muss der Coach nicht in die Trickkiste greifen. „Natürlich brennen alle auf so eine Partie.“ Doch nicht nur auf dem Rasen ist das Derbyfieber ausgebrochen. “Wie ich unsere Fans kenne, werden sicher viele mitkommen. Ich hoffe, dass wir Leitha zusperren können, wenn alle in Klingenbach uns anfeuern“, schmunzelt Santner. Der Klub organisierte sogar einen eigenen Fanbus. „Eines kann ich versprechen – wir fahren sicher nicht hin, um uns die Grenze anzuschauen!“

Hollywood-Thriller
Leere Ränge dürfte es heute kaum geben. Auch der Tabellenführer mobilisiert seine Anhänger und gewährt allen Klingenbachern freien Eintritt. Die Bühne für einen Hollywood-Thriller ist bereitet, das Grenzstadion wird zum Hexenkessel. Fehlt nur noch die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Wer setzt sich am Ende die Winterkrone auf?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
13.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
122.960 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
116.532 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
109.865 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
831 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Fußball Unterhaus
DERBY POLARISIERT
Oscarreifes Finale um die rot-goldene Winterkrone
Beim Amateurteam
Austria Salzburg tauscht Trainer überraschend aus
Sport Tv Logo
Ostliga im Wintercheck
Fan-Ansturm, Sorgenkinder und der „Major“-Effekt
Wiener Stadtliga:
Mauer bleibt an der Spitze – Gerasdorf ist am Ende
Sport Tv Logo
Aufsteiger Mattersburg
Vom Traum-Durchmarsch zum harten Ostliga-Alltag

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf