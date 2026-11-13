Oscarreifes Finale um die rot-goldene Winterkrone

Heute findet das Spitzenduell um den Herbstmeistertitel in der Landesliga statt! Der überraschende Tabellenführer Klingenbach empfängt den absoluten Titelfavoriten aus Leithaprodersdorf. Ein Hexenkessel im Grenzstadion ist garantiert. SVL-Coach Santner: „Wir alle brennen schon drauf“
Ich bin überzeugt, dass wir die Stärksten der Liga sind. Und eines kann ich versprechen – wir fahren sicher nicht hin, um uns die Grenze anzuschauen
Leithaprodersdorfs Trainer Mario Santner
Selbst Hollywood hätte dieses Drehbuch nicht besser schreiben können. Bezirksderby, direkter Zweikampf zwischen Erstem und Zweiten um die Winterkrone in der Landesliga. Und ein Grenzstadion, das wohl aus allen Nähten platzen wird! Der Überraschungstabellenführer aus Klingenbach empfängt heute (19.30) den Titelfavoriten Leithaprodersdorf. Mehr Spannung geht kaum...
Echtes Herbstwunder
„Meine Jungs braucht man jedenfalls nicht motivieren. Man spürt das Feuer, das durch die Mannschaft geht“, weiß Klingenbachs Trainer Thomas Klemenschitz. Vor allem, weil man weiß, wo man herkommt. Die Saison gleicht einem echten Herbstwunder. Vom Beinahe-Absteiger grüßt man gegen alle Erwartungen plötzlich von der Tabellenspitze. Heute soll das Fußballmärchen mit der Winterkrone vollendet werden.
„Enorme Qualität dazugewonnen“
Selbst vom Gegner gibt’s vor dem heißen Winterkönigs-Fight Rosen gestreut. „Es überrascht mich gar nicht, dass sie so stark aufspielen. Sie haben enorme Qualität im Sommer dazugewonnen“, kommt der Klingenbacher Höhenflug für SVL-Coach Mario Santner nicht von ungefähr. Seit acht Spielen sind die Grün-Weißen mittlerweile ungeschlagen.
Elf Spiele ungeschlagen
Noch länger hält nur die Serie einer Mannschaft. Richtig, jene der Leithaprodersdorfer, die seit elf Partien ungeschlagen sind. “Ich bin überzeugt, dass wir die Stärksten der Liga sind. Wir haben vor keinem Gegner Angst“, schickt Santner eine Kampfansage voraus. Warnt aber: „Eines muss uns klar sein: Wenn wir glauben, wir schaffen’s in Badeschlapfen, wird’s eine ordentliche drübergeben.“ Zugegebenermaßen wäre bei diesen Temperaturen nicht nur das Ergebnis etwas ungemütlich.
Derbyfieber ausgebrochen
Für Zusatzmotivation muss der Coach nicht in die Trickkiste greifen. „Natürlich brennen alle auf so eine Partie.“ Doch nicht nur auf dem Rasen ist das Derbyfieber ausgebrochen. “Wie ich unsere Fans kenne, werden sicher viele mitkommen. Ich hoffe, dass wir Leitha zusperren können, wenn alle in Klingenbach uns anfeuern“, schmunzelt Santner. Der Klub organisierte sogar einen eigenen Fanbus. „Eines kann ich versprechen – wir fahren sicher nicht hin, um uns die Grenze anzuschauen!“
Hollywood-Thriller
Leere Ränge dürfte es heute kaum geben. Auch der Tabellenführer mobilisiert seine Anhänger und gewährt allen Klingenbachern freien Eintritt. Die Bühne für einen Hollywood-Thriller ist bereitet, das Grenzstadion wird zum Hexenkessel. Fehlt nur noch die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Wer setzt sich am Ende die Winterkrone auf?
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