Oscarreifes Finale um die rot-goldene Winterkrone

Derbyfieber ausgebrochen

Für Zusatzmotivation muss der Coach nicht in die Trickkiste greifen. „Natürlich brennen alle auf so eine Partie.“ Doch nicht nur auf dem Rasen ist das Derbyfieber ausgebrochen. “Wie ich unsere Fans kenne, werden sicher viele mitkommen. Ich hoffe, dass wir Leitha zusperren können, wenn alle in Klingenbach uns anfeuern“, schmunzelt Santner. Der Klub organisierte sogar einen eigenen Fanbus. „Eines kann ich versprechen – wir fahren sicher nicht hin, um uns die Grenze anzuschauen!“