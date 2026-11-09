Fix: Das rote XXL-Mascherl in der City kommt nicht

Vielen Wienern wird das Chaos um das übergroße Mascherl bei Popp & Kretschmer aus dem Vorjahr noch ein Begriff sein. Durch die sozialen Medien hatte sich die Weihnachtsdeko zum Touristenmagnet emanzipiert. In Massen pilgerten sie zum Eingang der Kärntner Straße, um sich vor der Schleife fotografieren zu lassen. Das entwickelte sich schnell zur Belastungsprobe – Polizeieinsätze inklusive.