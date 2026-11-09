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Zu viele Auflagen

Fix: Das rote XXL-Mascherl in der City kommt nicht

Wien
09.11.2026 11:10
Das Mascherl löste einen Hype aus
Das Mascherl löste einen Hype aus(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Das rote Mascherl an der Fassade des Modehauses Popp & Kretschmer wird es in gewohnter Form heuer nicht geben. Die von der Stadt verlangten Auflagen seien nicht umsetzbar gewesen. Ganz darauf verzichten müssen Fans aber nicht...

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Vielen Wienern wird das Chaos um das übergroße Mascherl bei Popp & Kretschmer aus dem Vorjahr noch ein Begriff sein. Durch die sozialen Medien hatte sich die Weihnachtsdeko zum Touristenmagnet emanzipiert. In Massen pilgerten sie zum Eingang der Kärntner Straße, um sich vor der Schleife fotografieren zu lassen. Das entwickelte sich schnell zur Belastungsprobe – Polizeieinsätze inklusive. 

Seit Tagen wird nun um den Verbleib der Schleife spekuliert. Eigentlich hätte sie schon längst montiert werden sollen. Doch, wie Sascha Trefelik von Popp & Kretschmer der „Krone“ nun bestätigt, sind die Auflagen heuer zu groß. Heißt: Die Masche kommt nicht. Zumindest nicht in gewohnert Form. 

Täglicher Ordnerdienst verlangt
Die Stadt hätte für das Anbringen der Masche einen täglichen Ordnerdienst verlangt – „auf eigene Kosten“, so Trefelik.  „Die Finanzierung eines solchen Zusatz-Dienstes ist für unser Unternehmen jedoch nicht darstellbar“, erklärt er weiter. 

Der Bereich vor der Deko war besonders stark frequentiert
Der Bereich vor der Deko war besonders stark frequentiert(Bild: Eva Manhart)
Auf Social Media ging die Schleife viral
Auf Social Media ging die Schleife viral(Bild: Eva Manhart)

Außerdem hätte eine Dimmung oder komplette Abschaltung der Masche möglich sein sollen, sollten die Menschenmassen die Sicherheit beeinträchtigen. Auch das sei für das Modehaus nicht machbar gewesen. 

Modehaus hofft weiter
Trefelik fürchtet außerdem einen Präzedenzfall, wenn private Unternehmen für die Nutzung des öffentlichen Raums einen Ordnerdienst bereitstellen sollen. Ihm sei natürlich bewusst, dass die Kreuzung Kärntner Straße/Walfischgasse vor allem im Dezember stark frequentiert ist. Die Sicherheit der Passanten stehe an erster Stelle.

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Doch: „Nach unserem Kenntnisstand ist dort seit der erstmaligen Anbringung der Masche im Jahr 2009 kein Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer im Zusammenhang mit ihr zu Schaden gekommen“, so Trefelik. Das Unternehmen hofft auf einen Dialog mit der Stadt, um bald eine tragbare Lösung für alle zu finden. 

Ganz verzichten müssen Mascherlfans auf die Deko allerdings nicht. Wie das Modehaus auf ihren Social-Media-Kanälen bekanntgab, wird der Touristenmagnet nun hinter einem Schaufenster zu sehen sein. 

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