Kann Architektur die Welt retten, Angelika Fitz?

Architektur als wichtiger Hebel

„Architektur ist ein riesengroßer Hebel, den wir in der Klimakrise haben“, betont sie. Etwa in der Bauwirtschaft mit ihren massiven CO2-Emissionen und der Müllproduktion. Oder in der klugen Weiterentwicklung von Bestand oder kreativen gebauten Lösungen in überhitzten Städten: „Es wird auch bei uns immer wieder Neubauten brauchen. Aber viel weniger als zurzeit. Zum Beispiel im ländlichen Raum: Wir haben wirklich genug Einfamilienhäuser.“ Auch hier sieht Fitz großes Potenzial für neue lustvolle Architektur.