So sieht die Zukunft des „steirischen herbst“ aus

Halle für Kunst: Vertrag von Sandro Droschl läuft aus

Fest steht damit jedenfalls, dass Sandro Droschl, der mit seinem Kunstverein Medienturm in den vergangenen Jahren die Halle für Kunst inhaltlich neu aufgestellt und bespielt hat, nicht verlängert wird – auch sein Vertrag läuft wie jener von Degot mit Ende 2027 aus: „Er hat wichtige Arbeit geleistet. Es steht ihm ja frei, sich für die Intendanz zu bewerben“, sagt Kornhäusl. Was ebenfalls feststeht: Das „herbst“-Hauptquartier wird im Palais Attems bleiben – zuletzt hatte es ja Gerüchte gegeben, das Land wolle das Objekt verkaufen.