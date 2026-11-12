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Fusionierung geplant

So sieht die Zukunft des „steirischen herbst“ aus

Steiermark
12.11.2026 05:00
Der steirische herbst soll ab 2028 mit der Halle für Kunst fusioniert werden.
Der steirische herbst soll ab 2028 mit der Halle für Kunst fusioniert werden.(Bild: kunst-dokumentation.com / Manuel)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Seit Monaten wird gerätselt, wie es mit dem „steirischen herbst“ weitergehen wird. Am Mittwoch präsentierten Land Steiermark und Stadt Graz die Pläne für die Neuaurichtung des Avantgarde-Festivals. Es soll mit der Halle für Kunst fusioniert, die lokale Szene stärker eingebunden werden. Die Intendanz wird neu ausgeschrieben.

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Der „steirische herbst“ im kommenden Jahr wird der sechzigste in der Geschichte des Avantgardefestivals sein. Mit dem „herbst“ hat sich die Steiermark einst einen Fixpunkt in der europäischen Festivallandschaft gesichert, schrieb mit provokativen und wegweisenden Werken von Wolfgang Bauer über Hans Haacke bis Christof Schlingensief Kunstgeschichte. Für die aktuelle Intendantin Ekaterina Degot wird der 60. „herbst“ nach acht Jahren ihr letzter sein. Bereits im Vorfeld hatte sie angekündigt, sich nicht noch einmal bewerben zu wollen.

„Zweiter Frühling für den herbst“
In den letzten Monaten brodelte es in der Gerüchteküche, wonach der „herbst“ mit dem Ende von Degots Intendanz vor massiven Veränderungen stehen würde – nicht zuletzt, weil Land Steiermark und Stadt Graz als Fördergeber auch in der Kultur den Rotstift ansetzen. Am Mittwoch präsentierten ÖVP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl und ÖVP-Kulturstadträtin Claudia Unger die Pläne für einen „zweiten Frühling für den herbst“, wie Unger es formuliert.

Zentraler Punkt der Neuausrichtung: Das Festival soll mit der neuen Intendanz ab 1. Jänner 2028 auch die ganzjährige Bespielung der Halle für Kunst am Rande des Grazer Stadtparks übernehmen. Somit sei es möglich, „sowohl die internationale Strahlkraft zu bewahren, als auch eine stärkere Einbindung der regionalen Kulturszene zu ermöglichen“, so das Argument.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Lehofer, Stadträtin Claudia Unger und Landesrat Karlheinz ...
Aufsichtsratsvorsitzender Michael Lehofer, Stadträtin Claudia Unger und Landesrat Karlheinz Kornhäusl präsentierten die Pläne für den „herbst“(Bild: Jakob Grill)

Vieles ist dabei noch offen – etwa die Finanzierung dieser neuen Paarung. Aktuell hat der „herbst“ ein Gesamtbudget von jährlich rund 4,5 Millionen Euro, die Halle für Kunst von rund 440.000 Euro. Ob es durch die Verschränkung auch Einsparungen geben wird, kann der Kulturlandesrat noch nicht sagen: „Da werden wir eine Entscheidung erst mit der neuen Intendanz treffen.“ Auch die inhaltliche Ausrichtung des „herbst“ bleibe der Intendanz vorbehalten. „Es soll aber ein Mehrspartenfestival bleiben.“

Halle für Kunst: Vertrag von Sandro Droschl läuft aus
Fest steht damit jedenfalls, dass Sandro Droschl, der mit seinem Kunstverein Medienturm in den vergangenen Jahren die Halle für Kunst inhaltlich neu aufgestellt und bespielt hat, nicht verlängert wird – auch sein Vertrag läuft wie jener von Degot mit Ende 2027 aus: „Er hat wichtige Arbeit geleistet. Es steht ihm ja frei, sich für die Intendanz zu bewerben“, sagt Kornhäusl. Was ebenfalls feststeht: Das „herbst“-Hauptquartier wird im Palais Attems bleiben – zuletzt hatte es ja Gerüchte gegeben, das Land wolle das Objekt verkaufen.

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Und auch das weitere Prozedere steht bereits fest. Die Intendanz des „herbst“ wird mit 13. November ausgeschrieben, Bewerbungen können bis zum 15. Dezember eingereicht werden. Michael Lehofer, der Aufsichtsratsvorsitzende des „steirischen herbst“, geht davon aus, dass sich die Jury, die die Bewerbungen sichten und die neue Intendanz bestimmen wird, im Jänner 2027 erstmals treffen wird. Dieser sollen unter anderem Agnes Wiesbauer-Lenz (Wiener Konzerthaus), Thomas Trummer (Kunsthaus Bregenz), Bernhard Steirer (Elevate Festival), und Peter Faßhuber (Theater Oberzeiring) angehören.

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