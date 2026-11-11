„Ein Straftäter an der Spitze ist untragbar“

Hiebe gegen die verstummte FPÖ

Ein paar kräftige Seitenhiebe gegen den blauen Koalitionspartner – die FPÖ arbeitet nicht nur auf Landesebene, sondern auch in Bludenz mit den Schwarzen zusammen – konnte sich der Grünen-Politiker ebenfalls nicht verkneifen. So verwies Zadra auf das Jahr 2022, als der damalige Obmann der Vorarlberger FPÖ, Christoph Bitschi, im Zuge der ÖVP-Wirtschaftsbund-Affäre im Vorarlberger Landtag einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner gestellt hatte. „Damals gab es noch keinen Urteilsspruch, es gab nicht einmal eine Anklage“, betonte Zadra. Im Falle von Tschann hält sich Bitschi trotz eines rechtskräftigen Urteils hingegen vornehm zurück. Gleiches gilt für Joachim Weixlbaumer, FPÖ-Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister in der Alpenstadt.