Wer Wasservögel mit Brot füttert, schadet ihnen

Mit den niedrigen Temperaturen beginnt in Vorarlberg wieder die Zeit, in der viele Menschen Wasservögel am Bodensee mit Brot füttern. Was gut gemeint ist, schadet den Tieren und der Umwelt enorm.
Eigentlich sollte es sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass das Füttern von Wasservögeln mit Brot keine gute Idee ist. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Zum einen sind Getreideprodukte für Enten und Schwäne kaum verdaulich. Wenn die Tiere regelmäßig gefüttert werden, verlieren sie zudem ihre natürliche Scheu vor dem Menschen. In der Folge suchen sie immer seltener eigenständig nach Nahrung in der Natur.
Krankheiten können sich ausbreiten
Und nicht zuletzt versammeln sich an den beliebten Futterplätzen oft viel mehr Tiere, als der natürliche Lebensraum eigentlich verträgt. Dieser Platzmangel setzt die Vögel unter Stress, wodurch sie beispielsweise deutlich aggressiver gegenüber Artgenossen auftreten. Gleichzeitig steigt bei großen Tieransammlungen das Risiko, dass sich gefährliche Krankheiten wie die Vogelgrippe ausbreiten. Besonders fatal ist die Fütterung mit Essensresten in den warmen Monaten für den Nachwuchs. Anstelle der dringend benötigten eiweißreichen Kost nehmen die Jungvögel Brot auf, was in vielen Fällen zu schweren Mangelerscheinungen und körperlichen Fehlentwicklungen führt.
Genug natürliche Nahrung
Die natürliche Nahrung der Wasservögel besteht in erster Linie aus Wasserpflanzen und Kleintieren wie Muscheln, am Bodensee ist das Buffet diesbezüglich reich gedeckt.
Massive Folgen für die Gewässer
Die Fütterung schadet nicht nur den Tieren, sondern auch den heimischen Gewässern. Übrig gebliebene Futterstücke und der vermehrte Kot der Vögel fördern Fäulnisprozesse sowie ein schnelles Algenwachstum. Der Abbau der Brotreste durch Mikroorganismen verbraucht gerade in kleineren Seen jede Menge Sauerstoff, was für Fische schnell lebensbedrohlich werden kann. Überdies lockt das herumliegende Futter am Ufer Ratten und andere Kleintiere an.
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