Wer Wasservögel mit Brot füttert, schadet ihnen

Krankheiten können sich ausbreiten

Und nicht zuletzt versammeln sich an den beliebten Futterplätzen oft viel mehr Tiere, als der natürliche Lebensraum eigentlich verträgt. Dieser Platzmangel setzt die Vögel unter Stress, wodurch sie beispielsweise deutlich aggressiver gegenüber Artgenossen auftreten. Gleichzeitig steigt bei großen Tieransammlungen das Risiko, dass sich gefährliche Krankheiten wie die Vogelgrippe ausbreiten. Besonders fatal ist die Fütterung mit Essensresten in den warmen Monaten für den Nachwuchs. Anstelle der dringend benötigten eiweißreichen Kost nehmen die Jungvögel Brot auf, was in vielen Fällen zu schweren Mangelerscheinungen und körperlichen Fehlentwicklungen führt.