Gute Ernte trotz Hitze und Trockenheit

Während extreme Hitze und lang anhaltende Dürre österreich- und europaweit zu massiven Ernteausfällen führten, blicken die Vorarlberger Obstbauer auf eine erfreuliche Saison zurück. Dank hoher Bodenqualität und gezielter Bewässerung konnte man in den rund 30 heimischen Betrieben eine stabile Menge in bester Qualität ernten.
Die hohen Sommertemperaturen blieben auch für die Vorarlberger Obstbauern nicht ganz ohne Folgen, die sich letztlich aber positiv auswirkten. „Die vielen Sonnenstunden haben den Äpfeln eine besonders intensive Rotfärbung beschert – mit wenig Schalenfehlern und einem intensiven Geschmack“, resümierte Jens Blum, Obmann der ARGE Erwerbsobstbauern in Vorarlberg. Die besondere Röte der Apfelschalen entsteht übrigens durch die Ansammlung von Anthocyanen, die wiederum gut für die Gesundheit sind. Das trockene Wetter brachte zudem den Vorteil, dass es keinen Pilzbefall gab.
Widerstandsfähige Züchtungen
Als direkte Reaktion auf den Klimawandel setzt der Vorarlberger Apfelanbau verstärkt auf widerstandsfähige Züchtungen. Ein Hoffnungsträger ist die Neuzüchtung mit der Nummer 29. Solche robusten Sorten sollen es ermöglichen, den Pflanzenschutz im Anbau schrittweise weiter zu reduzieren. Die Produzenten betonen dabei, dass Pflanzenschutz auch künftig unverzichtbar bleibt – entscheidend sei jedoch die flexible Anpassung an neue Bedingungen im Rahmen der strengen Vorarlberger Richtlinien.
In Vorarlberg kultivieren etwa 30 Betriebe auf knapp 30 Hektar Fläche Äpfel – unter anderem nach den Kriterien des „Ländle Gütesiegels“ und des Bio-Anbaus. Mit rund 430 Tonnen liegt die Erntemenge etwa 20 Prozent über dem Zehn-Jahresschnitt. Erhältlich sind die Früchte im regionalen Handel (darunter Spar und BayWa), direkt ab Hof sowie über Lieferangebote als gesunde Jause für Schulen und Unternehmen.
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