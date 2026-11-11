Gute Ernte trotz Hitze und Trockenheit

Die hohen Sommertemperaturen blieben auch für die Vorarlberger Obstbauern nicht ganz ohne Folgen, die sich letztlich aber positiv auswirkten. „Die vielen Sonnenstunden haben den Äpfeln eine besonders intensive Rotfärbung beschert – mit wenig Schalenfehlern und einem intensiven Geschmack“, resümierte Jens Blum, Obmann der ARGE Erwerbsobstbauern in Vorarlberg. Die besondere Röte der Apfelschalen entsteht übrigens durch die Ansammlung von Anthocyanen, die wiederum gut für die Gesundheit sind. Das trockene Wetter brachte zudem den Vorteil, dass es keinen Pilzbefall gab.