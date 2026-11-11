Bregenzer Verputzer vor ungewisser Zukunft

Über das Vermögen von Yusuf Göksen ist am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Grund dafür ist ein öffentlich-rechtlicher Gläubigerantrag. Von der Insolvenz des Bregenzer Verputzers ist ein Dienstnehmer betroffen.
Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, ist der 52-jährige Schuldner auch Gesellschafter der ebenfalls insolventen Y.G. Verputz GmbH. Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten sowie die konkreten Ursachen des Vermögensverfalls stehen derzeit noch nicht fest. Diese werden nun vom bestellten Masseverwalter Gerhard Scheidbach in Kooperation mit dem KSV1870 ermittelt.
Fristen für Gläubiger
Über eine mögliche Weiterführung des Betriebs entscheidet der Masseverwalter kurzfristig. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 4. Jänner 2027 einreichen. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am Landesgericht Feldkirch für den 18. Jänner 2027 anberaumt.
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