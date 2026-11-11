Bregenzer Verputzer vor ungewisser Zukunft

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, ist der 52-jährige Schuldner auch Gesellschafter der ebenfalls insolventen Y.G. Verputz GmbH. Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten sowie die konkreten Ursachen des Vermögensverfalls stehen derzeit noch nicht fest. Diese werden nun vom bestellten Masseverwalter Gerhard Scheidbach in Kooperation mit dem KSV1870 ermittelt.