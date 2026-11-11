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Landesgeld sichert den Dorfladen ums Eck

Vorarlberg
11.11.2026 14:05
Durch die Nahversorger im Ort, bleiben die Wege für die Einwohner der Klein- und ...
Durch die Nahversorger im Ort, bleiben die Wege für die Einwohner der Klein- und Kleinstgemeinden beim Einkaufen kurz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

 

Wenn es um die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs geht, stehen Vorarlbergs kleine Gemeinden vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Mit Fördermitteln greifen die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung deshalb kleinen regionalen Einzelhändlern unter die Arme. Im Jahr 2025 flossen rund 852.000 Euro an Betriebskostenzuschüssen.

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Insbesondere in den Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern erfüllen Nahversorger eine wichtige Funktion, die über den reinen Wareneinkauf hinausgeht. „Eine intakte Nahversorgung sichert Lebensqualität. Sie schafft kurze Wege, stärkt die Eigenständigkeit der Gemeinden und eröffnet regionalen Produzentinnen und Produzenten wichtige Absatzmöglichkeiten“, betont Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

Verschiedene Förderungen
Unterstützt werden deshalb Lebensmittelgeschäfte mit Vollsortiment, einer maximalen Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern und einem Nettojahresumsatz von höchstens 2,5 Millionen Euro, sofern im jeweiligen Ortsteil kein weiterer Anbieter existiert. Neben Investitions- und Zustellzuschüssen flossen im vergangenen Jahr knapp 852.000 Euro an Betriebskostenzuschüssen an 43 Standorte.

Die Maßnahmen zeigen Wirkung: Während österreichweit rund fünf Prozent der Menschen in Gemeinden ohne Nahversorger leben, sind es in Vorarlberg lediglich zwei Prozent. Ergänzend zu den Finanzhilfen setzt das Land auf angepasste gesetzliche Rahmenbedingungen – darunter vereinfachte Sonntagsöffnungszeiten für Kleinbetriebe ohne Personal – sowie auf die Beratung durch den spezialisierten Verein für dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung.

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