Landesgeld sichert den Dorfladen ums Eck

Die Maßnahmen zeigen Wirkung: Während österreichweit rund fünf Prozent der Menschen in Gemeinden ohne Nahversorger leben, sind es in Vorarlberg lediglich zwei Prozent. Ergänzend zu den Finanzhilfen setzt das Land auf angepasste gesetzliche Rahmenbedingungen – darunter vereinfachte Sonntagsöffnungszeiten für Kleinbetriebe ohne Personal – sowie auf die Beratung durch den spezialisierten Verein für dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung.