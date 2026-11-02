König Charles im Regen: „Mir wächst gleich Kresse“

Zuvor hatte Charles die Bahamas und Guyana besucht. „Ich freue mich sehr, wieder hier im Clifford Park zu sein – einem Ort, mit dem mich so schöne Erinnerungen verbinden: Hier habe ich 1973 meine Mutter, Ihre verstorbene Majestät Königin Elisabeth II., bei den Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit vertreten. Ich kann kaum glauben, dass es schon 53 Jahre her ist, seit ich hier stand und miterlebte, wie die Flagge der Bahamas zum ersten Mal gehisst wurde“, sagte er bei einer Jugendveranstaltung in Nassau.