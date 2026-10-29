Schock! Charles‘ langjähriger Freund verstorben

König Charles befindet sich derzeit auf einer königlichen Reise durch die Karibik. Während seines Aufenthalts dort ist jedoch einer seiner langjährigen Freunde, Simon Rufus Isaacs, der den Titel Marquess of Reading trägt, im Alter von 84 Jahren verstorben.
Der traurige Todesfall wurde von Simons Tochter, Lady Natasha Rufus Isaacs, Mitbegründerin der Luxusmodemarke Beulah London, bestätigt.
In einer berührenden Würdigung schrieb sie: „Papa, Uppa, was für ein unglaubliches Glück wir doch hatten, so viele Jahre lang einen so wunderbaren Vater und Großvater an unserer Seite zu haben. Auf jedem Foto, das ich finden kann, bist du mit meinen Mädchen zu sehen – wie du sie umarmst, wie du mit ihnen spielst. Du hast sie von ganzem Herzen geliebt und ihnen bedingungslose Liebe geschenkt. Was für ein großes Glück wir hatten. Du hast bis zuletzt tapfer gekämpft – dein Mut war bewundernswert, und ich bin so stolz auf dich. Dein Vermächtnis wird in uns allen weiterleben.“
Lange Verbindung zum Königshaus
Simon Rufus Isaacs, der vierte Marquess of Reading, stand dem Monarchen zu Lebzeiten nahe. Die Verbindung zwischen den beiden Familien reicht Jahrzehnte zurück und hat sich bis in die nächste Generation fortgesetzt: Simons Sohn, Julian Rufus Isaacs, ist ein Jugendfreund von Prinz Harry. Julian gehörte zudem zur sogenannten „Glosse Posse“, einer Gruppe, zu der unter anderem auch Chelsy Davy, Charlie van Straubenzee, Harry Soames und Arabella Musgrave zählten. Letztere war zeitweise mit Prinz William liiert. Mit dem Tod seines Vaters ging die Würde des Marquess auf Julian Isaacs über, der nun der 5. Marquess of Reading ist.
Der Marquess of Reading ist ein erblich bedingter Titel. Es handelt sich hierbei mehr um einen Ehrentitel, der Marquess übt keine politische Funktion oder staatliche Aufgaben aus.
Kate liebt Isaacs Kollektionen
Der Prinz und die Prinzessin von Wales stehen Natasha ebenfalls sehr nahe, denn Herzogin Kate trägt häufig Kleidungsstücke von Natashas Label Beulah London. Das royale Paar war zudem unter den Gästen, als Natasha 2013 Rupert Finch heiratete. Natasha und Rupert wiederum hatten bereits 2011 an der königlichen Hochzeit von William und Catherine teilgenommen.
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