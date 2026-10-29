Schock! Charles‘ langjähriger Freund verstorben

In einer berührenden Würdigung schrieb sie: „Papa, Uppa, was für ein unglaubliches Glück wir doch hatten, so viele Jahre lang einen so wunderbaren Vater und Großvater an unserer Seite zu haben. Auf jedem Foto, das ich finden kann, bist du mit meinen Mädchen zu sehen – wie du sie umarmst, wie du mit ihnen spielst. Du hast sie von ganzem Herzen geliebt und ihnen bedingungslose Liebe geschenkt. Was für ein großes Glück wir hatten. Du hast bis zuletzt tapfer gekämpft – dein Mut war bewundernswert, und ich bin so stolz auf dich. Dein Vermächtnis wird in uns allen weiterleben.“