Schiffer-Tochter Clementine feiert im Cowboy-Look!

Die Ähnlichkeit ist frappierend: Clementine De Vere Drummond, die 21-jährige Tochter von Supermodel Claudia Schiffer und Regisseur Matthew Vaughn, sorgt aktuell für Furore. Mit einem atemberaubenden Auftritt auf einer Cowboy-Party beweist Clementine nicht nur ihr Gespür für Mode, sondern auch, dass sie die Model-Gene ihrer berühmten Mutter geerbt hat.
Fans und Beobachter sind sich einig: Clementine, die am 11. November 2004 geboren wurde, ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.
„Perfekte Kopie“
Mit den charakteristischen langen, blonden Haaren, den markanten blauen Augen und dem strahlenden Lächeln wird sie bereits als die „perfekte Kopie“ der ikonischen 90er-Jahre-Supermodel-Legende gehandelt.
Erst vor wenigen Tagen postete Schiffer dieses süße Kinderfoto ihrer Tochter zum 21. Geburtstag:
Auf der kürzlich veranstalteten Country-Themenparty präsentierte sich die 21-Jährige in einem frechen, kurvenbetonten Cowboy-Outfit, das in den sozialen Medien schnell viral ging. Das gewagte Styling unterstreicht ihre selbstbewusste Ausstrahlung und ihren wachsenden Einfluss als Fashion-Influencerin.
Vom Laufsteg zum Instagram-Star
Obwohl Clementine Poppy De Vere Drummond noch nicht offiziell in die Fußstapfen ihrer Mutter auf den internationalen Laufstegen getreten ist – abgesehen von einem Cover-Debüt auf der deutschen Vogue als Baby an Claudias Seite – zeigt sie großes Interesse an der Modewelt.
Sie begleitet ihre Mutter regelmäßig zu hochkarätigen Events wie der Milan Fashion Week und inspiriert ihre stetig wachsende Instagram-Fangemeinde mit Einblicken in ihren luxuriösen Lifestyle und ihren individuellen Stil.
Ihre Auftritte zeigen, dass sie die Gabe hat, Vintage-Stücke aus Claudias Garderobe neu zu interpretieren und so ihren ganz eigenen, modernen Look zu kreieren. Damit tritt sie in die Reihe der berühmten Model-Töchter wie Kaia Gerber (Cindy Crawford) und Lila Moss (Kate Moss), die derzeit die Fashion-Welt erobern.
