Royal-Hammer in Paris!

Bourbonen-Prinzessin schnappt sich Windsor-Enkel

Royals
26.11.2025 16:00
Leopold (links) und Albert Windsor (Mitte) auf der Beerdigung ihrer Großmutter, der Duchess of ...
Leopold (links) und Albert Windsor (Mitte) auf der Beerdigung ihrer Großmutter, der Duchess of Kent(Bild: APA-Images / REUTERS / Toby Melville)

Das ist der Stoff, aus dem Royal-Träume sind! Wenn am 29. November der legendäre „Bal des Débutantes“ im Luxustempel Shangri-La seine Türen öffnet, schaut die High Society nur auf ein Paar: die schöne spanische Bourbonin Eulalia de Orleans-Borbón (19) und den britischen Windsor-Erben Albert Windsor (18).

0 Kommentare

Spanisches Feuer trifft britisches Blaublut – und ganz Europa tuschelt über diese Verbindung, die wie eine moderne Krönungsromanze klingt.

„Königlicher Schwarm der Gen Z“
Albert Windsor, Enkel des Duke of Kent und damit engster Familienkreis des Königs, gilt als einer der begehrtesten Junggesellen Londons. Der 18-Jährige wird von der Society-Bibel „Tatler“ als „Catch of the Season“ und der „Vanity Fair“ als „königlicher Schwarm der Generation Z“ gefeiert.

Albert ist der erste Royal seit Jahrhunderten, der katholisch getauft wurde. Weil sein Vater Lord Nicholas Windsor zum Katholizismus konvertierte, flog Albert aus der britischen Thronfolge. Egal! In Paris übernimmt er nun die Rolle des royalen Caveliers und führt die Debütantin offiziell in die internationale Gesellschaft ein.

Eulalia ist nicht nur Prinzessin, sondern auch angehende Influencerin:

Auch sie ist Hochadel pur! Eulalia, Tochter von Prinz Alvaro-Jaime de Orléans-Borbón und Patentochter von Spaniens Skandal-König Juan Carlos. Die 19-Jährige, die in Monaco lebt, ist glamourös, selbstbewusst, und angehende Influencerin.

Ob beim Grand Prix und Rosenball in Monaco oder Uni-Leben an der Elite-Schmiede St. Andrews: Eulalia ist das Gesicht einer neuen Generation von Royals, die Tradition und Social Media mühelos verbindet.

Sie liebt das Rampenlicht, feierte schon beim Rosenball in Monaco mit den Grimaldis.

Die Prinzessin zeigt sich auf Instagram bei der Anprobe von Ballkleidern für das Nobel-Event:

Warum dieses Paar für so viel Aufregung sorgt?
Ein Windsor und eine Bourbonin – das ist die ultimative Royal-Allianz! Während Harry und Meghan in den USA schmollen, glänzt die nächste Generation in Paris.

Der „Bal des Débutantes“ im Luxus-Hotel Shangri-La ist der exklusivste Ball der Welt. Hier präsentieren sich die Töchter von Hollywood-Stars und Königen erstmals der Weltöffentlichkeit. Dass Albert Windsor ausgerechnet Eulalia als Kavalier zur Seite steht, gilt in Adelskreisen als Ritterschlag.

Tuschel-Alarm in Paris: Werden sie nur Walzer tanzen – oder knistert es auch abseits des Parketts? 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
