Andrews angebliche neue Freundin bricht Schweigen!

Nur Bekannte oder doch mehr?

Spekulationen, sie sei die „neue Frau an seiner Seite“ dementiert Bellingham entschieden: „Von einer, Freundin‘ kann überhaupt keine Rede sein, wir sind bloß Bekannte.“ Seit ihren Kindertagen ist sie mit Prinzessin Anne und Andrew bekannt. Laut Aliba habe es einfach nur ein Missverständnis gegeben. Ein US-Journalist habe mitbekommen, dass sie bei Andrew zum Tee eingeladen war „und hat dann einfach zwei und zwei zusammengezählt und fünf daraus gemacht.“