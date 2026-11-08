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Liebe im Norfolk-Exil?

Andrews angebliche neue Freundin bricht Schweigen!

Royals
08.11.2026 16:17
Ist der einstige Prinz Andrew, jüngerer Bruder von König Charles, wieder in einer Beziehung?
Ist der einstige Prinz Andrew, jüngerer Bruder von König Charles, wieder in einer Beziehung?(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die angebliche neue Freundin des ehemaligen Prinzen Andrew, Aliba Bellingham, hat ihr Schweigen zu den Liebesgerüchten gebrochen. Angeblich soll es nach Mountbatten-Windsors Umzug auf das königliche Landgut Sandringham in Norfolk gefunkt haben. 

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Nach der Räumung der Royal Lodge in Windsor glaubten viele an ein ruhiges Exil im beschaulichen Norfolk. Doch die Gerüchteküche brodelt jetzt seit einiger Zeit gewaltig: Hat Andrew Mountbatten-Windsor eine neue Freundin? Getuschelt wird Berichten zufolge über ein Nahverhältnis zur High-Society-Lady Aliba Bellingham. Sie wird als leidenschaftliche Reiterin und Schwester des konservativen Politikers Lord Henry Bellingham beschrieben.

Sie entstammt dem edlen Kreis der „Turnip Toffs“ („Rüben-Adligen“), eine exklusive, wohlhabende Gruppe aus britischen Gutsbesitzern, Lords und Aristokraten in der Grafschaft Norfolk. Ihre Taufpatin war keine Geringere als Frances Shand Kydd, die verstorbene Mutter von Prinzessin Diana.

„Wir verstehen uns gut“
Nachdem Aliba Bellingham mehrfach beim Besuch von Andrews Marsh Farm gesichtet wurde, stellte die zweifache Mutter im Gespräch mit der „Mail on Sunday“ nun klar, was wirklich hinter den Besuchen steckt.  Sie erklärte: „Wir hängen von Zeit zu Zeit zusammen ab und sprechen über Pferde und Hunde. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Wir verstehen uns gut. Er liebt seine Pferde.“ 

Andrew Mountbatten-Windsor wurde von seinem Bruder König Charles in diesem Bauernhaus, der ...
Andrew Mountbatten-Windsor wurde von seinem Bruder König Charles in diesem Bauernhaus, der sogenannten Marsh Farm, auf dem Landgut Sandringham untergebracht, nachdem er wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein seinen Prinzen-Titel sowie das Wohnrecht in der Royal Lodge verloren hatte.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Über die Vorwürfe gegen Andrew wollte sie nicht sprechen. „Ich bin nicht der Typ Mensch, der in der Vergangenheit anderer herumwühlt. Ich denke, Andrew hat erlebt, dass Norfolk eine sehr einladende Gegend ist.“

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Nur Bekannte oder doch mehr?
Spekulationen, sie sei die „neue Frau an seiner Seite“ dementiert Bellingham entschieden: „Von einer, Freundin‘ kann überhaupt keine Rede sein, wir sind bloß Bekannte.“ Seit ihren Kindertagen ist sie mit Prinzessin Anne und Andrew bekannt. Laut Aliba habe es einfach nur ein Missverständnis gegeben. Ein US-Journalist habe mitbekommen, dass sie bei Andrew zum Tee eingeladen war „und hat dann einfach zwei und zwei zusammengezählt und fünf daraus gemacht.“ 

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