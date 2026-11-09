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Am Remembrance Sunday

Harry verbringt wichtigen Gedenktag ohne Familie

Royals
09.11.2026 09:35
Prinz Harry verbrachte den Remembrance Sunday getrennt von den anderen Royals.
Prinz Harry verbrachte den Remembrance Sunday getrennt von den anderen Royals.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Prinz Harry hat am Sonntag fernab der offiziellen Feierlichkeiten in der Hauptstadt London der im Krieg getöteten britischen Soldaten gedacht. Boulevardzeitungen veröffentlichten am Sonntag Fotos von Harry in einem dunklen Anzug mit militärischen Orden, wie er mit Einwohnern der englischen Kleinstadt Brackley in Northamptonshire an einer Zeremonie teilnahm.

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Am Remembrance Sunday wird in Großbritannien an alle Soldatinnen und Soldaten aus dem Vereinigten Königreich und den Commonwealth-Ländern erinnert, die seit dem Ersten Weltkrieg in Konflikten ihr Leben verloren haben. Der Gedenktag wird jährlich an dem Sonntag begangen, der dem Armistice Day am 11. November am nächsten liegt – also dem Jahrestag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg. An diesem wird in Großbritannien der Toten des Ersten Weltkriegs gedacht.

Zurück in Großbritannien
Prinz Harry und seine Frau Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Harry diente einst in Afghanistan. Der jüngere Sohn von König Charles III. rief zudem die Invictus Games ins Leben, einen Sportwettbewerb für im Dienst verletzte Soldaten.

Offizielle Feierlichkeiten in London
Die offiziellen Feierlichkeiten zum Remembrance Sunday fanden in der Hauptstadt London statt. Dort legte König Charles III. an einem Ehrenmal einen Blumenkranz nieder. Der 77-jährige Monarch trug eine Militäruniform und wurde von seinem älteren Sohn und Thronfolger William sowie weiteren Mitgliedern der Königsfamilie begleitet.

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Von einem Balkon des nahegelegenen Außenministeriums aus wohnten Königin Camilla und Williams Frau Kate ebenfalls der Zeremonie bei. Auch Premierminister Andy Burnham und frühere Regierungschefs waren anwesend. Begonnen hatten die Gedenkfeierlichkeiten am Samstagabend mit einem Konzert in der Royal Albert Hall in London, an dem die Königsfamilie teilnahm.

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