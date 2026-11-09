Harry verbringt wichtigen Gedenktag ohne Familie

Am Remembrance Sunday wird in Großbritannien an alle Soldatinnen und Soldaten aus dem Vereinigten Königreich und den Commonwealth-Ländern erinnert, die seit dem Ersten Weltkrieg in Konflikten ihr Leben verloren haben. Der Gedenktag wird jährlich an dem Sonntag begangen, der dem Armistice Day am 11. November am nächsten liegt – also dem Jahrestag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg. An diesem wird in Großbritannien der Toten des Ersten Weltkriegs gedacht.