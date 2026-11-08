Doria Raglands Rolle bei Thomas Markles Verhaftung

Ragland hätte ausgesagt, dass Markle in seinen 30ern oder 40ern gewesen sein müsse, als die Bilder entstanden. Die Bilder wurden in der vergangenen Woche in zwei Lagern, die Markle in Los Angeles gemietet hatte, gefunden. Die Durchsuchungen fanden nach einem Tipp von Markles Sohn Thomas Markle Jr. statt.

Dieser hatte bereits auf den Philippinen Kisten mit Missbrauchsmaterial, die er in einem ehemaligen Haus seines Vaters entdeckt hatte, an die Polizei übergeben. Kurzfristig wurde er sogar selbst als „Person von Interesse“ geführt. Dafür hat sich die philippinische Polizei aber mittlerweile entschuldigt. Auch in Mexiko, wo Markle nach seiner Pensionierung gelebt hatte, wurde ein Lager durchsucht. Auch dort wurden die Ermittler fündig.