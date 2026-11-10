Wer hat sich in der Abrechnung verkalkuliert?

Im schwelenden Konflikt um die Kosten für die Energieversorgung der Europaschule, des Vinatriums und des Karl-Goldmark-Museums driften die Rechtsansichten der beiden Streitparteien weit auseinander. Die Marktgemeinde hat – wie berichtet – die Zahlungen an die Biowärme Deutschkreutz GmbH, die über den Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur laufen, schon vor Monaten eingestellt. Behauptet wird, dass in den vergangenen Jahren zu viel verrechnet worden sei. Weil derzeit kein Geld mehr überwiesen wird, droht nun ein Energiestopp.