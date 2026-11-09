Ein „Change“, der auch die Landesebene absichert

Jüngster Bürgermeister

Allen voran der 22-jährige Stefan Krammer, der jüngster Bürgermeister Österreichs ist. Dass er wie auch die anderen „Newcomer“ trotz des jungen Alters dem Amt gewachsen ist, daran zweifelt Doskozil jedenfalls nicht: Sie werden beweisen, dass sie es können, ist der SPÖ-Chef überzeugt.

Mit Evelyn Knopf (Rechnitz) und Laura Moser (Pöttsching) sind auch zwei Frauen unter der neuen Generation. Aktuell hat die SPÖ elf Bürgermeisterinnen.