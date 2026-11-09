Ein „Change“, der auch die Landesebene absichert

Fast ein Viertel aller roten Ortschefs bundesweit sind Burgenländer. Jetzt kommt es zum Generationswechsel.
Nicht nur auf Landesebene ist die SPÖ Burgenland gut aufgestellt, auch auf Gemeindeebene: 96 Bürgermeister zählen die Sozialdemokraten aktuell – erst jüngst kam Jürgen Hofer dazu, der das Amt des Ortschefs in Deutschkreutz holen konnte. Damit hat die SPÖ eine breite Basis, die sich selbst im Bundesvergleich sehen lassen kann.
Fast ein Viertel aus dem Burgenland
Rund 22 Prozent aller SPÖ-Bürgermeister in Österreich stelle das Burgenland, bilanziert Landeshauptmann und Landesparteichef Hans Peter Doskozil. „Hätten wir diese regionale Basis nicht, hätten wir auch diese Ergebnisse auf Landesebene nicht“, so Doskozil. Wenngleich es mittlerweile nicht mehr so einfach sei, Kandidaten zu finden.
Halten und dazugewinnen
Bei der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr will man die Zahl der Bürgermeister halten – und, wo möglich, noch welche dazugewinnen, erklärt SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck. Möglich machen soll dies ein „Change“, wie Radlspäck es nennt, also eine junge Generation an Ortschefs (in spe), welche jetzt nachrückt. Die ersten zehn „Newcomer“ wurden nun präsentiert.
Jüngster Bürgermeister
Allen voran der 22-jährige Stefan Krammer, der jüngster Bürgermeister Österreichs ist. Dass er wie auch die anderen „Newcomer“ trotz des jungen Alters dem Amt gewachsen ist, daran zweifelt Doskozil jedenfalls nicht: Sie werden beweisen, dass sie es können, ist der SPÖ-Chef überzeugt.
Mit Evelyn Knopf (Rechnitz) und Laura Moser (Pöttsching) sind auch zwei Frauen unter der neuen Generation. Aktuell hat die SPÖ elf Bürgermeisterinnen.
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