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Mission auf 884 Metern

Ungewöhnlicher Einsatz auf dem höchsten Gipfel

Burgenland
09.11.2026 11:00
Auf Burgenlands höchstem Berg, dem 884 Meter hohen Geschriebenstein, war tatkräftiger Einsatz ...
Auf Burgenlands höchstem Berg, dem 884 Meter hohen Geschriebenstein, war tatkräftiger Einsatz gefragt.(Bild: Kovacs)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Statt die Natur zu genießen, griffen sieben Freiwillige aus fünf Bundesländern am Geschriebenstein zu Säge und Astschere.

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Andere fahren zum Wandern ins Burgenland, sie kamen, um den Wanderern den Weg freizumachen. Sieben Freiwillige aus Kärnten, Salzburg, der Steiermark, Niederösterreich und Wien reisten dafür eigens nach Rechnitz, wo sie gemeinsam mit fünf Helfern aus der Region am Geschriebenstein anpackten. Statt gemütlicher Ausflugstour hieß es Ärmel hochkrempeln. Umgestürzte Bäume, verwachsene Pfade und verblasste Wegmarkierungen warteten auf die Truppe. Und das alles ohne Bezahlung.

Naturpark-Obmann Engelbert Kenyeri (l.) freute sich über den tatkräftigen Einsatz der ...
Naturpark-Obmann Engelbert Kenyeri (l.) freute sich über den tatkräftigen Einsatz der freiwilligen Helfer.(Bild: Naturpark Geschriebenstein-Írottko)

„Eine super Aktion, in der Gemeinschaft für den Naturpark tätig zu sein!“, war Lara Kummerer aus Villach begeistert. Unter der Leitung von Naturpark-Obmann Engelbert Kenyeri machten sich die zwölf Helfer an die Arbeit.

Wege wurden wieder begehbar gemacht
Besonders entlang der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze hatten sich Äste und Gestrüpp breitgemacht. Auch ein alter Hohlweg zwischen der NaturArena in Rechnitz und dem Öden Schloss sollte wieder begehbar werden. Am Weitwanderweg 07 galt es zudem, Markierungen zu erneuern. Unter den zwölf Helfern war auch Franz Handler aus Graz, ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes der Naturparke Österreichs. Er hatte die überregionale Unterstützung organisiert und griff selbst mit an. „Es war eine sinnstiftende Tätigkeit in der freien Natur. Super organisiert vom Naturpark, mit einem tollen Team!“, schwärmte er.

Im Einsatz für sichere Wanderwege auf Burgenlands höchstem Berg.
Im Einsatz für sichere Wanderwege auf Burgenlands höchstem Berg.(Bild: Naturpark Geschriebenstein-Írottko)
Mit Händen und Motorsäge wurden umgestürzte Bäume in den Waldwegen aus dem Weg geräumt.
Mit Händen und Motorsäge wurden umgestürzte Bäume in den Waldwegen aus dem Weg geräumt.(Bild: Naturpark Geschriebenstein-Írottko)

Nach einem Tag Arbeit konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Zwei Wanderwege waren wieder freigeräumt, die Markierungen vervollständigt. „Danke an das sehr motivierte Team aus ganz Österreich“, freute sich Kenyeri. Damit sei ein wichtiger Beitrag geleistet worden, „um Naturerlebnis und Naturgenuss für die Gäste zu ermöglichen“.

Zum Abschluss ging es für die Freiwilligen noch in einen Buschenschank im Rechnitzer Weingebirge. Dort konnten sie schließlich selbst ein Stück jener Gastfreundschaft genießen, für die sie zuvor einen ganzen Tag lang gearbeitet hatten.

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