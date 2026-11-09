Ungewöhnlicher Einsatz auf dem höchsten Gipfel

Wege wurden wieder begehbar gemacht

Besonders entlang der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze hatten sich Äste und Gestrüpp breitgemacht. Auch ein alter Hohlweg zwischen der NaturArena in Rechnitz und dem Öden Schloss sollte wieder begehbar werden. Am Weitwanderweg 07 galt es zudem, Markierungen zu erneuern. Unter den zwölf Helfern war auch Franz Handler aus Graz, ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes der Naturparke Österreichs. Er hatte die überregionale Unterstützung organisiert und griff selbst mit an. „Es war eine sinnstiftende Tätigkeit in der freien Natur. Super organisiert vom Naturpark, mit einem tollen Team!“, schwärmte er.