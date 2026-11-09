Lebensretter-Serie verblüfft sogar schon Ärzte

Aus einer einzigen Typisierungsaktion vor sechs Jahren sind mittlerweile zwölf Stammzellspender hervorgegangen. Als Zwölfte schenkte nun die Oberwarterin Mara Fink (25) einer schwer kranken Frau in den USA neue Hoffnung.
Die Suche nach einem Stammzellspender gleicht jener nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Doch im Burgenland scheint man derzeit ein besonderes Händchen für seltene Treffer zu haben. „Die Serie reißt nicht ab“, staunt Dr. Barbara Pelzmann vom Verein „Geben für Leben“. Aus einer einzigen Typisierungsaktion im Juli 2020 sind mittlerweile ein Dutzend Lebensretter hervorgegangen.
Zwölf Stammzellspender aus einer einzigen Typisierungsaktion sind für uns eine unglaubliche Bilanz.
Dr. Barbara Pelzmann, Verein „Geben für Leben“
Bild: Geben für Leben
Die jüngste ist Mara Fink aus Oberwart. Die Kindergärtnerin schenkte mit ihrer Stammzellspende einer schwer kranken jungen Frau in den USA neue Hoffnung. Viereinhalb Stunden dauerte die Prozedur. Für die Burgenländerin eine Kleinigkeit, wenn es um ein Menschenleben geht. „Wir vergessen viel zu oft, was für ein großes Privileg es ist, gesund zu sein“, sagt sie. Für andere sei Gesundheit keine Selbstverständlichkeit, sondern ein täglicher Kampf.
Dass sie ihre Empfängerin nicht kennt, spielt für die 25-Jährige keine Rolle. „Manchmal können wir für einen Menschen, den wir gar nicht kennen, mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.“ Es sei das Mindeste, was sie tun könne.
Begonnen hat die Lebensretter-Serie vor sechs Jahren mit einer Typisierungsaktion für Lisa Jost. Zwölf Menschen wurden seither zu Stammzellspendern. Eine Bilanz, die selbst erfahrene Mediziner staunen lässt.
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