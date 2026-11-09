Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stammzelenspende

Lebensretter-Serie verblüfft sogar schon Ärzte

Burgenland
09.11.2026 14:00
Mara Fink (25) schenkte mit ihrer Stammzellenspende einer schwer kranken Frau in den USA neue ...
Mara Fink (25) schenkte mit ihrer Stammzellenspende einer schwer kranken Frau in den USA neue Hoffnung.(Bild: Geben für Leben)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Aus einer einzigen Typisierungsaktion vor sechs Jahren sind mittlerweile zwölf Stammzellspender hervorgegangen. Als Zwölfte schenkte nun die Oberwarterin Mara Fink (25) einer schwer kranken Frau in den USA neue Hoffnung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Suche nach einem Stammzellspender gleicht jener nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Doch im Burgenland scheint man derzeit ein besonderes Händchen für seltene Treffer zu haben. „Die Serie reißt nicht ab“, staunt Dr. Barbara Pelzmann vom Verein „Geben für Leben“. Aus einer einzigen Typisierungsaktion im Juli 2020 sind mittlerweile ein Dutzend Lebensretter hervorgegangen.

Zitat Icon

Zwölf Stammzellspender aus einer einzigen Typisierungsaktion sind für uns eine unglaubliche Bilanz. 

Dr. Barbara Pelzmann, Verein „Geben für Leben“

Bild: Geben für Leben

Die jüngste ist Mara Fink aus Oberwart. Die Kindergärtnerin schenkte mit ihrer Stammzellspende einer schwer kranken jungen Frau in den USA neue Hoffnung. Viereinhalb Stunden dauerte die Prozedur. Für die Burgenländerin eine Kleinigkeit, wenn es um ein Menschenleben geht. „Wir vergessen viel zu oft, was für ein großes Privileg es ist, gesund zu sein“, sagt sie. Für andere sei Gesundheit keine Selbstverständlichkeit, sondern ein täglicher Kampf.

Lesen Sie auch:
Dr. Barbara Pelzmann und (4.v.l.) und Kurt Posch (r.) vom Verein Geben für Leben überreichten ...
BHAK Stegersbach
Wie drei Schüler zu Lebensrettern wurde
30.01.2026
Stammzellenspende
Burgenlands unglaubliche Lebensretter-Serie
20.08.2026

Dass sie ihre Empfängerin nicht kennt, spielt für die 25-Jährige keine Rolle. „Manchmal können wir für einen Menschen, den wir gar nicht kennen, mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.“ Es sei das Mindeste, was sie tun könne.

Begonnen hat die Lebensretter-Serie vor sechs Jahren mit einer Typisierungsaktion für Lisa Jost. Zwölf Menschen wurden seither zu Stammzellspendern. Eine Bilanz, die selbst erfahrene Mediziner staunen lässt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
09.11.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
-0° / 9°
Symbol wolkig
Güssing
-3° / 10°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
-2° / 10°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-1° / 9°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-2° / 8°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.779 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.752 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
90.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
786 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
738 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Mehr Burgenland
Jetzt Tickets sichern!
Der Cirque du Soleil kehrt zurück nach Wien!
Mission auf 884 Metern
Ungewöhnlicher Einsatz auf dem höchsten Gipfel
Posten im Visier
Landeswohnungen sorgen für heftigen Polit-Streit
61.500 Euro Rechnung
Gemeinde zahlt nicht: Hitziger Streit um Heizung
Festnahme!
Alarm gekappt und Tresore geplündert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf