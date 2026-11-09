Obacht! Wer zwei Jobs hat, zahlt womöglich doppelt

Was viele nicht wissen:

Wer mehrere Jobs hat, könnte eventuell den Betrag sogar mehrmals bezahlen, obwohl das Serviceentgelt pro Jahr nur einmal geschuldet wird. „Besonders aufpassen, sollten daher Menschen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen. Die Arbeitgeber wissen bei der Abrechnung nicht immer, dass bereits ein anderer Arbeitgeber die Gebühr eingehoben hat. Deshalb kann es passieren, dass im November bei zwei Arbeitgebern jeweils 26,85 Euro abgezogen werden“, sagt Brigitte Ohr-Kapral, die zuständige Referentin für Sozial- und Gesundheitspolitik in der burgenländischen Arbeiterkammer.