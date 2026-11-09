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E-Card-Gebühr

Obacht! Wer zwei Jobs hat, zahlt womöglich doppelt

Burgenland
09.11.2026 15:10
Das E-Card-Serviceentgelt sorgt in Österreich für heftige Diskussionen. Wer mehrfach zahlt oder ...
Das E-Card-Serviceentgelt sorgt in Österreich für heftige Diskussionen. Wer mehrfach zahlt oder von der Gebühr befreit ist, sollte genau hinschauen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

26,85 Euro werden in wenigen Tagen wieder für viele Österreicher auf dem Lohnzettel abgezogen. Doch nicht jeder muss die E-Card-Gebühr tatsächlich bezahlen. Wer keinen Cent berappen muss und wer sogar zweimal zur Kasse gebeten werden könnte. Plus: Wie man zu viel abgebuchtes Geld zurückbekommt.

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Schon seit Tagen sorgt das E-Card-Serviceentgelt in der Höhe von 26,85 Euro, das am kommenden Sonntag für viele Arbeitnehmer wieder auf dem Lohnzettel sichtbar wird, für Aufregung in ganz Österreich. Besonders groß ist der Unmut, wie berichtet, bei den Pensionisten. Während diese bis einschließlich 2026 aufgrund einer Übergangsregelung vom Serviceentgelt ausgenommen waren, wird die Gebühr für 2027 erstmals auch von ihnen eingehoben – und zwar am 15. November von der Pensionsleistung. 

Was viele nicht wissen:
Wer mehrere Jobs hat, könnte eventuell den Betrag sogar mehrmals bezahlen, obwohl das Serviceentgelt pro Jahr nur einmal geschuldet wird. „Besonders aufpassen, sollten daher Menschen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen. Die Arbeitgeber wissen bei der Abrechnung nicht immer, dass bereits ein anderer Arbeitgeber die Gebühr eingehoben hat. Deshalb kann es passieren, dass im November bei zwei Arbeitgebern jeweils 26,85 Euro abgezogen werden“, sagt Brigitte Ohr-Kapral, die zuständige Referentin für Sozial- und Gesundheitspolitik in der burgenländischen Arbeiterkammer.

Arbeiterkammer-Expertin Brigitte Ohr-Kapral
Arbeiterkammer-Expertin Brigitte Ohr-Kapral(Bild: AK Bgld.)

Unbedingt Antrag auf Kostenrückerstattung stellen
Das bedeute aber nicht, dass man auf den zusätzlichen Kosten sitzen bleibe. Zu viel bezahltes E-Card-Serviceentgelt könne von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zurückgefordert werden. „In der AK-Beratung empfehlen wir, die November-Lohnzettel aufzubewahren und der ÖGK gemeinsam mit einem formlosen Antrag beziehungsweise dem entsprechenden Rückerstattungsantrag vorzulegen“, klärt Ohr-Kapral auf.

Auch bei einer bestehenden Mehrfachversicherung oder einer bereits bestehenden Rezeptgebührenbefreiung könne das Entgelt zunächst eingehoben werden: „In diesen Fällen erfolgt die Rückerstattung ebenfalls auf Antrag.“

Ein genauer Blick auf den Lohnzettel zahlt sich aus.
Ein genauer Blick auf den Lohnzettel zahlt sich aus.(Bild: Markus Wenzel)

Wer kein E-Card-Serviceentgelt zahlen braucht
Grundsätzlich betrifft die Gebühr Arbeitnehmer, freie Dienstnehmer, Lehrlinge und Personen in einem Ausbildungsverhältnis, sofern sie am Stichtag 15. November krankenversichert sind. Auch bei Entgeltfortzahlung bei Krankheit durch den Dienstgeber sowie bei Urlaubsersatzleistung oder Kündigungsentschädigung kann das Serviceentgelt anfallen.

Eine wichtige Ausnahme gibt es für Menschen mit sozialer Schutzbedürftigkeit. Wer von der Rezeptgebühr befreit ist, ist auch vom E-Card-Serviceentgelt befreit – sprich: Asylwerber, Sozialhilfeempfänger, Zivildienstleistende, Teilnehmer am Freiwilligen Sozialjahr, Personen, die sich selbstversichert der Pflege eines behinderten Angehörigen widmen und Menschen mit anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten. Die Befreiung muss aber entsprechend beantragt werden. Mitversicherte Angehörige zahlen ebenfalls kein eigenes Serviceentgelt.

Den Antrag für die Rückerstattung des Serviceentgelts finden Sie hier.

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