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Strafmaß verkündet

Komiker Russell Brand muss 10 Jahre ins Gefängnis!

Society International
09.11.2026 15:27
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vom Rampenlicht in die Gefängniszelle: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter am Londoner Southwark Crown Court. Wegen Fluchtgefahr musste Brand die Haft unmittelbar antreten. 

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Brand war am Donnerstag vor einem Londoner Gericht wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. 

Richter: „Sie wurden zum sexuellen Aggressor“
Das Urteil wurde am Montag verkündet. „Vor 20 Jahren wurden Sie berühmt, Russell Brand, sie waren klug und in den Augen vieler Menschen waren sie lustig und charismatisch“, sagte Richter Joel Bennathan während der Urteilsverkündung an den 51-Jährigen gewandt. Er fügte hinzu: „Sie wurden auch zu einem sexuellen Aggressor.“ Er wolle „die Entschlossenheit und den Mut all jener Frauen würdigen, deren Aussagen ich hier wiedergegeben habe“, so der Richter weiter, bevor er das Strafmaß verkündete: Zehn Jahre und sechs Monate.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wurde zu einer Haftstrafe von Jahren ...
Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wurde zu einer Haftstrafe von Jahren verurteilt.(Bild: AP/Alastair Grant)
Brands Ehefrau wurde nach dem Urteil von Journalisten belagert, während ihr Mann zurück ins ...
Brands Ehefrau wurde nach dem Urteil von Journalisten belagert, während ihr Mann zurück ins Gefängnis gebracht wurde.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Strafe setzt sich aus vier Delikten zusammen
Die Hauptstrafe von neun Jahren erhielt er wegen der Vergewaltigung einer 21-jährigen weiblichen Anhängerin im Jahr 2009 nach einem Auftritt in London. Hinzu kommen weitere Freiheitsstrafen wegen sexueller Nötigung: neun Monate für einen Vorfall in einer Londoner Bar im Jahr 2004, bei dem er einer Frau an die Brust gefasst haben soll, 18 Monate für einen weiteren Übergriff in den Studios von Choice FM in London in den Jahren 2004 oder 2005 sowie acht Monate für einen Vorfall im Jahr 2009 während der Arbeit an einem Projekt von Channel 4, bei dem er ohne Einwilligung einer Kollegin seinen Kopf in deren Intimbereich gelegt haben soll.

Russell Brand wurde am Donnerstag wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu ...
Russell Brand wurde am Donnerstag wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

Laut BBC-Meldung werde Brand voraussichtlich zwei Drittel seiner Strafe im Gefängnis verbüßen.

Polizeichef: „Nicht überrascht“ bei weiteren Vorwürfen
Dass die negativen Schlagzeilen nun abreißen, gilt als unwahrscheinlich. Nur Minuten nach der Bekanntgabe des Schuldspruchs wurden bereits neue Vorwürfe gegen den Ex-Comedian laut. Die Londoner Met Police ermittelt wegen Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen. Brand wurde demnach bereits zu den Vorwürfen vernommen.

„Es würde mich nicht wundern, wenn sich noch viele, viele weitere melden würden“, sagte Londons Polizeichef Mark Rowley am Freitag der BBC. Zugleich würdigte er den Mut der Frauen, die ihre Vorwürfe öffentlich gemacht hatten.

Medienvertreter vor dem Gerichtsgebäude
Medienvertreter vor dem Gerichtsgebäude(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Weckruf für die Medienbranche
Die für Medien zuständige britische Ministerin Lisa Nandy bezeichnete die Verurteilung Russell Brands als „Weckruf“ für die Medienbranche. „Denn in diesen Branchen arbeiten Menschen häufig mit kurzfristigen, flexiblen Verträgen“, sagte die Labour-Politikerin Sky News. „Es gibt enorme Machtungleichgewichte, und wer Missstände anspricht, riskiert seinen Ruf und seine beruflichen Chancen.“

Brands Ehefrau Laura Brand musste auf dem Weg in den Gerichtssaal gestützt werden.
Brands Ehefrau Laura Brand musste auf dem Weg in den Gerichtssaal gestützt werden.(Bild: AP/Kin Cheung)
Brand wurde in diesem weißen Polizei-Wagen zum Gericht und nach der Verhandlung zurück ins ...
Brand wurde in diesem weißen Polizei-Wagen zum Gericht und nach der Verhandlung zurück ins Gefängnis gebracht.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
Russell Brands Vater Ron Brand war bei der Urteilsverkündigung dabei.
Russell Brands Vater Ron Brand war bei der Urteilsverkündigung dabei.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Bekannter britischer Komiker und Ex-Mann von Perry
Brand, einst einer der bekanntesten britischen Komiker und Ex-Mann der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry, hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und hatte kürzlich zum Glauben gefunden und sich taufen lassen. Er erklärte, die Vorfälle seien entweder einvernehmlich gewesen, neu erfunden oder ausgeschmückt worden. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus und stärkte ihrem Ehemann dabei den Rücken.

Richter Bennathan verkündete das Urteil gegen Russell Brand am Southwark Crown Court.
Richter Bennathan verkündete das Urteil gegen Russell Brand am Southwark Crown Court.(Bild: AP/Elizabeth Cook)

Freunde und Kollegen hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm abgewandt, sagte Brand zuletzt laut PA. Der Vergewaltigung beschuldigt zu werden, sei „verheerend“. Als der Richter den Schuldspruch im Fall der Vergewaltigung verkündete, schloss Brand die Augen. Abgesehen davon reagierte er demnach kaum, als die Entscheidung der Jury verkündet wurde.

Unter den Blicken zahlreicher Medienvertreter erreicht Russell Brand Ehefrau Aura Gallacher das ...
Unter den Blicken zahlreicher Medienvertreter erreicht Russell Brand Ehefrau Aura Gallacher das Southwark Crown Court in London, um bei der Urteilsverkündung anwesend zu sein.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Staatsanwalt sah „skrupellosen Sexualstraftäter“
Die Staatsanwaltschaft hatte den 51-Jährigen, der in den Filmen „Männertrip“ und „Arthur“ mitspielte, dagegen schwere charakterliche Mängel vorgeworfen. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualstraftäter“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. „Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte.“

Gerichtszeichnung eines Verhandlungstages im Oktober
Gerichtszeichnung eines Verhandlungstages im Oktober(Bild: AP/Elizabeth Cook)

Vor Gericht wurden die eindringlichen Aussagen der sechs Klägerinnen verlesen, denen Anonymität zusteht. Die Frauen kannten sich nicht, meldeten sich aber alle nach einer Fernsehdokumentation und Presseberichten im Jahr 2023 bei der Polizei, in denen anonyme Anschuldigungen anderer Frauen erhoben worden waren.

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Berühmtheit für sexuelle Kontakte ausgenutzt
Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Die Ehe mit Katy Perry (42) dauerte nur 14 Monate.  Die „dunkelsten Tage“ ihres Lebens, erklärte sie einmal. Darüber zu sprechen, hebe sie sich „für Regentage“ auf. Jüngsten Meldungen zufolge plane die Sängerin nach der Urteilsverkündung möglicherweise eine Veröffentlichung. 

Russell Brand und Katy Perry waren 14 Monate lange verheiratet. Die „dunkelsten Tage“ ihres ...
Russell Brand und Katy Perry waren 14 Monate lange verheiratet. Die „dunkelsten Tage“ ihres Lebens, erklärte sie einmal. Darüber zu sprechen, hebe sie sich „für Regentage“ auf.(Bild: APA/2011 Getty Images)

Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als ...
Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV.(Bild: AFP/MARK RALSTON)

Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Vor Gericht räumte er auch ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch.

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