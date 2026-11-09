Komiker Russell Brand muss 10 Jahre ins Gefängnis!

Strafe setzt sich aus vier Delikten zusammen

Die Hauptstrafe von neun Jahren erhielt er wegen der Vergewaltigung einer 21-jährigen weiblichen Anhängerin im Jahr 2009 nach einem Auftritt in London. Hinzu kommen weitere Freiheitsstrafen wegen sexueller Nötigung: neun Monate für einen Vorfall in einer Londoner Bar im Jahr 2004, bei dem er einer Frau an die Brust gefasst haben soll, 18 Monate für einen weiteren Übergriff in den Studios von Choice FM in London in den Jahren 2004 oder 2005 sowie acht Monate für einen Vorfall im Jahr 2009 während der Arbeit an einem Projekt von Channel 4, bei dem er ohne Einwilligung einer Kollegin seinen Kopf in deren Intimbereich gelegt haben soll.