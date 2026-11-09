Was uns bei „größter Übung Österreichs“ erwartet

„Es ist die größte Katastrophenschutzübung, die Kärnten je gesehen hat – es ist sogar die größte, die Österreich je gesehen hat“, beschreibt Landeshauptmann Daniel Fellner das Gewicht der geplanten Aktion: Von Freitag, 13. November, bis Sonntag, 15. November, werden im ganzen Bundesland verschiedenste Szenarien beübt – Ausgangssituation ist ein Erdbeben, dass Kärnten erschüttert. Der Landeskrisenstab wird hochgefahren, Bundesheer und sämtliche Blaulichtorganisationen stehen im Einsatz (siehe Liste unten). Warum das Ganze?