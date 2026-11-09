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Katastrophen-Szenario

Was uns bei „größter Übung Österreichs“ erwartet

Kärnten
09.11.2026 16:00
Ausgangssituation ist ein Erdbeben, beübt werden in ganz Kärnten aber verschiedenste Szenarien.
Ausgangssituation ist ein Erdbeben, beübt werden in ganz Kärnten aber verschiedenste Szenarien.(Bild: Martin Steiger)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Combined Success 2026 – unter diesem Titel verwandelt sich ganz Kärnten ab Freitag, 13. November, in ein Katastrophengebiet. Allerdings nur zu Übungszwecken! Was beübt wird, wer dabei ist und warum kein Grund zur Sorge besteht.

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„Es ist die größte Katastrophenschutzübung, die Kärnten je gesehen hat – es ist sogar die größte, die Österreich je gesehen hat“, beschreibt Landeshauptmann Daniel Fellner das Gewicht der geplanten Aktion: Von Freitag, 13. November, bis Sonntag, 15. November, werden im ganzen Bundesland verschiedenste Szenarien beübt – Ausgangssituation ist ein Erdbeben, dass Kärnten erschüttert. Der Landeskrisenstab wird hochgefahren, Bundesheer und sämtliche Blaulichtorganisationen stehen im Einsatz (siehe Liste unten). Warum das Ganze?

„Bei einem richtigen Einsatz muss alles wie am Schnürchen laufen – die Einsatzkräfte müssen ineinander greifen, man muss sich blind verstehen“, erklärt Fellner. Bei dieser Übung sollen also „gemeinsame Abläufe, das Arbeiten in Stäben und die Kommunikation untereinander“ verbessert werden.

Seit eineinhalb Jahren wird die Übung vorbereitet, wie Katastrophenschutzbeauftragter Christian Gamsler betonte: „Die Übungsannahme eines Erdbebens erlaubt so gut wie alle möglichen Szenarien für die teilnehmenden Organisationen.“

Militärkommandant Philipp Eder, Landeshauptmann Daniel Fellner und ...
Militärkommandant Philipp Eder, Landeshauptmann Daniel Fellner und Katastrophenschutzbeauftragter Christian Gamsler sind bereit für „Combined Success 2026“.(Bild: LPD Kärnten/Kuess)

Auch die des Bundesheeres, das neben der militärischen Landesverteidigung und den sicherheitspolitischen Assistenzeinsätzen den Katastrophenschutz als Aufgabe hat: „Wir können das, weil wir es üben“, stellte Militärkommandant Brigadier Philipp Eder klar.

Grund zur Sorge besteht übrigens nicht: „Reale Einsätze sind nicht beeinträchtigt!“, betont Fellner. Er appelliert an alle Kärntnerinnen und Kärntner, sich über den nächsten Leuchtturm zu informieren – das sind jede „Anlaufstationen, wo im Notfall geholfen wird“.

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Notfall-Krone bietet alle wichtigen Infos
Die der „Kärntner Krone“ ist auch Teil der Großübung: Wir beüben, was in der Redaktion passiert, wenn ein Notfall ausbricht. Und für Leserinnen und Leser haben wir eine Notfall-Krone produziert, die am Freitag, 13. November, erscheint. Sie soll nicht nur über das Übungsgeschehen informieren, sondern auch im tatsächlichen Katastrophenfall Orientierung bieten.

Wo Sie die Notfall-Krone bekommen:

  • alle Abonnentinnen und Abonnenten der „Kärntner Krone“ bekommen die Notfall-Krone am Freitag nach Hause geliefert
  • beim „Krone“-Stand auf der Brauchtums- und Gesundheitsmesse in Klagenfurt
  • beim Leuchtturm in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt
  • im Südpark Klagenfurt
  • in den City Arkaden Klagenfurt
  • im ATRIO Villach
  • bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal
  • beim Einsatzzentrum in Radenthein
  • und bei der großen Schauübung in Feistritz im Rosental am Samstag
Combined Success 2026
Diese Organisationen üben mit

Noch nie fand eine Notfall-Übung dieser Dimension in Österreich, geschweige denn Kärnten, statt. Folgende Organisationen sind in die Aktion eingebunden:

  • die Landesamtsdirektion mit ihren Unterabteilungen
  • alle Abteilungen der Landesregierung
  • alle zehn Bezirksverwaltungsbehörden
  • die Landespolizeidirektion
  • die Flugeinsatzstelle des BMI
  • das Österreichische Bundesheer mit mehreren Hubschraubern
  • der Kärntner Landesfeuerwehrverband
  • das Rote Kreuz Kärnten
  • die Bergrettung Kärnten
  • die Wasserrettung Kärnten
  • die Rettungshundebrigade Kärnten
  • der Samariterbund Kärnten
  • die Hundestaffel des Samariterbundes Kärnten
  • die Grubenrettung Kärnten

  • die Höhlenrettung Kärnten

  • der Zivilschutzverband Kärnten

  • die Verbund Hydro Power GmbH

  • die Kärnten Netz GmbH

  • die Austrian Power Grid AG

  • die ÖBB Infrastruktur AG

  • die GeoSphere Austria

  • der ÖAMTC

  • die KABEG

  • die Firma GeoVille (zur Satellitenübertragung von Daten)

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