ÖLV-Youngster läuft souverän ins Olympiafinale

Der Vorarlberger war bereits im ersten der beiden Semifinalläufe an den Start gegangen. Auf Bahn sechs laufend hatte der Bronzemedaillegewinner der U18-EM in Rieti im Juli nach einem Topstart ein dosiertes Rennen hingelegt. Dabei ließ sich „Zsombi“ auch nicht von dem auf Bahn sieben wild davon stürmenden Emre Basut (Tur) aus dem Konzept bringen.