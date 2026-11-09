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ÖLV-Youngster läuft souverän ins Olympiafinale

Sport-Mix
09.11.2026 16:25
Zsombor Klucsik fühlt sich Dakar wohl, gab sich im Halbfinale über 400 Meter Hürden keine Blöße.
Zsombor Klucsik fühlt sich Dakar wohl, gab sich im Halbfinale über 400 Meter Hürden keine Blöße.(Bild: ÖOC/Michael Meindl)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Große Freude im rot-weiß-roten Leichtathletik-Lager! Der Grund dafür: 400-Meter-Hürden-Läufer Zsombor Klucsik stürmte bei den Youth Olympic Games in Dakar (Sen) in den Endlauf der besten neun. Dabei unterstrich der 17-Jährige, dass er auch bei der Vergabe der Medaillen ein gewichtiges Wörtchen mitreden will.

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Der Vorarlberger war bereits im ersten der beiden Semifinalläufe an den Start gegangen. Auf Bahn sechs laufend hatte der Bronzemedaillegewinner der U18-EM in Rieti im Juli nach einem Topstart ein dosiertes Rennen hingelegt. Dabei ließ sich „Zsombi“ auch nicht von dem auf Bahn sieben wild davon stürmenden Emre Basut (Tur) aus dem Konzept bringen.

Klucsik wird vor Ort von VLV-Sportdirektor Sven Benning betreut.
Klucsik wird vor Ort von VLV-Sportdirektor Sven Benning betreut.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)

Drittbeste Zeit
Mit einem kontrollierten Finish lief Klucsik hinter Laufsieger Jaeden Campbell (Jam) und Topvaforit Noriyuki Takano (Jp) auf in einer Zeit von 52,64 Sekunden auf Platz drei. Und damit in den Endlauf am Dienstag (14), für den sich die besten vier der beiden Semifinali plus der Zeitschnellste Fünfte qualifizierten.

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Noch Luft nach oben?
Und dort stehen die Chancen auf eine Medaille gut! Im zweiten Halbfinale war nämlich keiner der sieben Starter schneller. Laufsieger Davide Crisci (It) blieb in 52,65 Sekunden eine Hundertstel hinter Klucsik zurück – der mit seiner Zeit doch 1,37 Sekunden über seiner persönlichen Bestleistung geblieben war.

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