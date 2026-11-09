Krakau-Anschlag
Verletzter Österreicher ist stabil und ansprechbar
Der Anschlag in Krakau hat über die polnischen Grenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Auch ein österreichisches Ehepaar wurde Opfer des Todeschützen. Das Außenministerium arbeitet aktuell an der Überstellung des Mannes, der den Schussangriff überlebt hat.
Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich „in stabilem Zustand“. Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf Anfrage bekannt. Der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, soll auch ansprechbar sein. Dem Vernehmen nach soll der verletzte Niederösterreicher noch im Verlauf dieser Woche in die Heimat überstellt werden.
„Das österreichische Generalkonsulat in Krakau steht in engem und kontinuierlichem Kontakt mit dem Mann und den betroffenen Angehörigen“, bekräftigte das Außenministerium. Die Familie erhalte „umfassende konsularische Unterstützung“.
Schock nach „abscheulicher Tat“
Und weiter: „Um eine bestmögliche medizinische Versorgung sicherzustellen, werden von den Kolleginnen und Kollegen des Generalkonsulats alle mit dem Rücktransport nach Österreich verbundenen Schritte begleitet“, teilte das Außenministerium mit.
Das Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf hatte sich zu touristischen Zwecken in Krakau aufgehalten und war am zentralen Marktplatz per Zufall ins Visier des Attentäters geraten. Die 51-jährige Frau wurde von dem Schützen tödlich getroffen. Sie soll obduziert werden.
Außenministern Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erklärte am Sonntag: „Mit großer Bestürzung habe ich erfahren, dass eine österreichische Staatsbürgerin bei dem furchtbaren Anschlag in Krakau ihr Leben verloren hat. (...) Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl.“ NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einer „abscheulichen Tat“.
Indes erlag am Montagmorgen auch der Angreifer in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Onlineplattform X mitteilte.
Täter schoss wahllos um sich
Der 24-Jährige war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler „mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz“ gerast und hatte „wahllos auf Passanten“ geschossen. Sechs Menschen wurden getötet und 15 verletzt. Als er flüchten wollte, wurde der 24-Jährige von zwei couragierten Polizisten gestellt. Beim Schusswechsel mit dem Angreifer wurden auch die beiden Beamten verletzt.
Neben der Niederösterreicherin wurde auch ein Tourist aus Großbritannien getötet. Verletzt wurden laut den örtlichen Behörden weiters Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal und Russland. Überdies wurden die Leichen der engsten Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es handelte sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Angreifers. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden.
Polens Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem „terroristischen Charakter“ der Tat.
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