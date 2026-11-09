Verletzter Österreicher ist stabil und ansprechbar

Neben der Niederösterreicherin wurde auch ein Tourist aus Großbritannien getötet. Verletzt wurden laut den örtlichen Behörden weiters Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal und Russland. Überdies wurden die Leichen der engsten Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es handelte sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Angreifers. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden.