Real-Legende hat einen neuen Trainerjob!

Real-Madrid-Legende Raúl González hat einen neuen Trainerjob! Der 49-Jährige coach künftig den spanischen Zweitligisten Real Oviedo und macht den nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere.
Der Spanier unterschreibt bis Juni 2028. Sein Debüt an der Seitenlinie soll er bereits am Samstag geben. Am Dienstag wird Raúl offiziell vorgestellt. Sein Vorgänger Julián Calero war am Montagmorgen entlassen worden. Raúls erstes Spiel ist das Heimduell mit dem FC Girona.
Sechs Saisonen bei Real Madrids B-Team
„Willkommen in deinem neuen Zuhause, MÍSTER“, schrieb Oviedo in den sozialen Medien. Für Raúl ist es die nächste Station in seiner Trainerlaufbahn. Zuletzt war er sechs Spielzeiten für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich. Seine Trainerkarriere hatte er 2018 im Nachwuchsbereich der „Königlichen“ begonnen. 2020 gewann er mit der U19 die UEFA Youth League, danach übernahm er das B-Team.
Als Spieler stand Raúl mehr als 15 Jahre für Real Madrid auf dem Platz. 2010 wechselte der frühere spanische Nationalspieler für zwei Spielzeiten zu Schalke 04. Danach spielte er noch für Al-Sadd und New York Cosmos, ehe er 2015 seine Karriere beendete.
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