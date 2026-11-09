Real-Legende hat einen neuen Trainerjob!

Sechs Saisonen bei Real Madrids B-Team

„Willkommen in deinem neuen Zuhause, MÍSTER“, schrieb Oviedo in den sozialen Medien. Für Raúl ist es die nächste Station in seiner Trainerlaufbahn. Zuletzt war er sechs Spielzeiten für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich. Seine Trainerkarriere hatte er 2018 im Nachwuchsbereich der „Königlichen“ begonnen. 2020 gewann er mit der U19 die UEFA Youth League, danach übernahm er das B-Team.