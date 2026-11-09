Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glamour-Auftritt

„Gilmore Girls“-Star McCarthy ist 40 Kilo leichter

Society International
09.11.2026 16:00
Was für ein Wow-Auftritt! Melissa McCarthy strahlt in Los Angeles im eleganten Designer-Look – ...
Was für ein Wow-Auftritt! Melissa McCarthy strahlt in Los Angeles im eleganten Designer-Look – und ist kaum wiederzuerkennen. Die „Gilmore Girls“-Ikone soll rund 40 Kilo abgenommen haben.(Bild: AFP/JC OLIVERA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood staunt über Melissa McCarthy (56)! Die Schauspielerin, bekannt aus „Brautalarm“ und „Gilmore Girls“, legte am Sonntag in Los Angeles einen echten Wow-Auftritt hin. Im eleganten Satin-Hosenanzug präsentierte sie sich glamourös und deutlich schlanker als früher.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei einer Netflix-Veranstaltung zur Dokumentation „Der Mord an JonBenét Ramsey“ im Tudum Theater zog Melissa alle Blicke auf sich. Ihr dunkelblauer Satin-Hosenanzug mit tailliertem Blazer und weit geschnittener Hose wirkte edel und lässig zugleich.

Dazu kombinierte sie einen leicht transparenten, glitzernden Rollkragenpullover, einen schmalen bordeauxroten Gürtel und eine funkelnde rosa Blumenbrosche.

Melissa McCarthy zeig sich im lässigen Hosenanzug und mit transparentem Glitzeroberteil.
Melissa McCarthy zeig sich im lässigen Hosenanzug und mit transparentem Glitzeroberteil.(Bild: AFP/JC OLIVERA)

Rund 40 Kilo soll Melissa McCarthy inzwischen verloren haben. Einfach war das für sie nicht!

Radikal-Diät machte sie unglücklich
Schon während ihrer Zeit bei „Gilmore Girls“, wo sie die liebenswerte Köchin Sookie spielte, machte die Schauspielerin eine ärztlich überwachte Flüssigkeitsdiät.

Lesen Sie auch:
Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia (48)
„Gilmore Girls“-Star wurde zum zweiten Mal Papa
07.07.2026
Luke, Lorelai & Co.
„Gilmore Girls“-Stars: 25 Jahre nach Serienstart!
04.10.2025
Kleine Notlüge
Rami Malek schummelte für „Gilmore Girls“-Rolle
07.04.2025

Das Ergebnis: 70 Pfund (rund 32 Kilo) weniger in nur vier Monaten. Für die Schauspielerin war diese Diät jedoch zu extrem. Sie sei richtig unglücklich gewesen und wollte das nie wieder machen. 

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy(Bild: AFP/JC OLIVERA)

Mittlerweile geht Melissa deutlich entspannter mit ihrem Körper um. Sie mache sich keine Sorgen mehr darüber, erklärte sie einmal. Statt strenger Verbote setze sie inzwischen lieber auf einen nachhaltigeren Lebensstil und mehr Gelassenheit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.903 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
104.337 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
90.919 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
791 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
738 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Mehr Society International
Glamour-Auftritt
„Gilmore Girls“-Star McCarthy ist 40 Kilo leichter
Strafmaß verkündet
Komiker Russell Brand muss 10 Jahre ins Gefängnis!
Haare radikal gekürzt
Michelle: So reagieren Fans auf den Bürstenschnitt
Ehemann ausgerastet
Dustin Hoffman hatte Affäre mit verheirateter Frau
Trennung von Britney?
Timberlake räumt mit Gerücht über seinen Hit auf
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf