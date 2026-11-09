„Gilmore Girls“-Star McCarthy ist 40 Kilo leichter

Hollywood staunt über Melissa McCarthy (56)! Die Schauspielerin, bekannt aus „Brautalarm“ und „Gilmore Girls“, legte am Sonntag in Los Angeles einen echten Wow-Auftritt hin. Im eleganten Satin-Hosenanzug präsentierte sie sich glamourös und deutlich schlanker als früher.
Bei einer Netflix-Veranstaltung zur Dokumentation „Der Mord an JonBenét Ramsey“ im Tudum Theater zog Melissa alle Blicke auf sich. Ihr dunkelblauer Satin-Hosenanzug mit tailliertem Blazer und weit geschnittener Hose wirkte edel und lässig zugleich.
Dazu kombinierte sie einen leicht transparenten, glitzernden Rollkragenpullover, einen schmalen bordeauxroten Gürtel und eine funkelnde rosa Blumenbrosche.
Rund 40 Kilo soll Melissa McCarthy inzwischen verloren haben. Einfach war das für sie nicht!
Radikal-Diät machte sie unglücklich
Schon während ihrer Zeit bei „Gilmore Girls“, wo sie die liebenswerte Köchin Sookie spielte, machte die Schauspielerin eine ärztlich überwachte Flüssigkeitsdiät.
Das Ergebnis: 70 Pfund (rund 32 Kilo) weniger in nur vier Monaten. Für die Schauspielerin war diese Diät jedoch zu extrem. Sie sei richtig unglücklich gewesen und wollte das nie wieder machen.
Mittlerweile geht Melissa deutlich entspannter mit ihrem Körper um. Sie mache sich keine Sorgen mehr darüber, erklärte sie einmal. Statt strenger Verbote setze sie inzwischen lieber auf einen nachhaltigeren Lebensstil und mehr Gelassenheit.
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