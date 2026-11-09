Ehefrauen prügelten sich: Nun muss Teamchef gehen

Aus für Hossam Hassan als Teamchef der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft! Der 60-Jährige wurde aufgrund „negativer Auswirkungen auf das positive Image und die Stabilität“ des Verbandes entlassen. Erst im August war ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie sich die beiden Ehefrauen des Trainers prügeln.