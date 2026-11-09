Ehefrauen prügelten sich: Nun muss Teamchef gehen

Aus für Hossam Hassan als Teamchef der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft! Der 60-Jährige wurde aufgrund „negativer Auswirkungen auf das positive Image und die Stabilität“ des Verbandes entlassen. Erst im August war ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie sich die beiden Ehefrauen des Trainers prügeln.
Hassan war selbst in die Auseinandersetzung involviert, ging sogar bewusstlos zu Boden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ägypter erhielt anschließend ein Auftrittsverbot in den Medien.
Vorwurf gegen FIFA
Auch bei der Weltmeisterschaft sorgte Hassan für Unruhe, als er nach dem 2:3-Achtelfinal-Aus gegen Argentinien der FIFA vorwarf, das Turnier sei manipuliert. „Es geht nur ums Geld. Sie wollen, dass Messi im Turnier bleibt“, hatte der Teamchef öffentlich behauptet.
Zu viele Negativschlagzeilen für den ägyptischen Verband, der nun die Reißleine zog und den Coach vor die Tür setzte.
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