Ikone rät Neuer zum Aufhören: „Lass es sein, Manu“

„Jetzt ist Schluss!“

Neuer habe eine unglaubliche Karriere hinter sich und das Torwart-Spiel revolutioniert, so Maier, „aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte“. Auch ein Manuel Neuer könne an diesem Umstand nichts ändern.