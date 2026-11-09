Ikone rät Neuer zum Aufhören: „Lass es sein, Manu“

Er ist einer der weltbesten Torleute der Welt gewesen, hat für den FC Bayern sowie Deutschland zahlreiche Titel geholt und gilt als Mann, der Klartext spricht – und als solcher rät Ikone Sepp Maier (82) dem aktuellen Bayern-Schlussmann Manuel Neuer (40) zum baldigen Karriereende! „Lass es sein, Manu!“
Der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen geplagte Neuer habe alles gewonnen, was es zu gewinnen gegeben hätte, und müsse niemandem mehr etwas beweisen, so Maier gegenüber „Sport1“.
Und Maier muss es wissen, denn auch der Weltmeister von 1974 hatte seine Laufbahn unfreiwillig aus Verletzungsgründen beenden müssen – nach einem Verkehrsunfall im Juli 1979 war ihm ein erfolgreiches Comeback versagt geblieben.
„Jetzt ist Schluss!“
Neuer habe eine unglaubliche Karriere hinter sich und das Torwart-Spiel revolutioniert, so Maier, „aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte“. Auch ein Manuel Neuer könne an diesem Umstand nichts ändern.
„Wenn du schon beim normalen Gehen Schmerzen hast, musst du dir natürlich Gedanken machen. Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss!“
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