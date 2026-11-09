Vermisster 78-Jähriger tot in Wohnmobil gefunden

Vermisstenanzeige bereits am 4. November aufgegeben

Wie so oft machte sich Anton Prutsch von Fehring aus mit seinem Wohnmobil zuerst nach Slowenien und dann weiter nach Kroatien auf den Weg zum Fischen. Üblicherweise war er nach ein paar Tagen wieder zurückgekommen, diesmal aber nicht. Seine Tochter, die Grazer Anwältin Karin Prutsch-Lang, schlug schließlich Alarm.