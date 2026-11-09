Vermisster 78-Jähriger tot in Wohnmobil gefunden

Nach einem Ausflug zum Fischen nach Kroatien Anfang November war der Steirer Anton Prutsch nicht zurück nach Hause gekommen. Wie seine Tochter jetzt berichtet, wurde der 78-Jährige tot in seinem Wohnmobil in Slowenien aufgefunden.
Jener 78-jährige Steirer, der von seiner Familie bereits seit Anfang November vermisst wurde, wurde nun tot in seinem Wohnmobil in Lendava (Slowenien) aufgefunden. Der Mann war nach einem Ausflug zum Fischen nicht nach Hause zurückgekehrt.
Vermisstenanzeige bereits am 4. November aufgegeben
Wie so oft machte sich Anton Prutsch von Fehring aus mit seinem Wohnmobil zuerst nach Slowenien und dann weiter nach Kroatien auf den Weg zum Fischen. Üblicherweise war er nach ein paar Tagen wieder zurückgekommen, diesmal aber nicht. Seine Tochter, die Grazer Anwältin Karin Prutsch-Lang, schlug schließlich Alarm.
Am Montag dann die traurige Gewissheit: Das Wohnmobil wurde auf einem Parkplatz in Lendava in Slowenen gefunden. Im Inneren stießen Polizisten auf den leblosen 78-Jährigen. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.
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