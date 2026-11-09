Gaza-Aktivist klagte: Freispruch für Pensionistin

Dem Richter schildert die Frau eindrucksvoll ihre persönliche Betroffenheit: „Ich war am 7. Oktober 2023 dort, in einem Bunker. Ich habe furchtbare Videos vom Angriff der Hamas gesehen. Etwa eines, wo einer schwangeren Frau der Bauch aufgeschlitzt wurde. Durch das Posting des Herrn E. ist das alles wieder hochgekommen“, sagt die Wienerin, deren Vater einst das Konzentrationslager Mauthausen überlebte.