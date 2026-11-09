ÖVP vergibt Mock-Preis an diese zwei Parteigranden

Mikl-Leitner: „Für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet“

„Heute zeichnen wir zwei Persönlichkeiten aus, die für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet haben und hohes Ansehen genießen – in Niederösterreich, in Österreich und in ganz Europa“, hielt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung fest. Mit Alois Mock verbinde die beiden Preisträger nicht nur ein langer gemeinsamer politischer Weg, sondern vor allem ein großes Anliegen: „Ein starkes Österreich und ein selbstbewusstes Niederösterreich im geeinten Europa.“