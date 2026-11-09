ÖVP vergibt Mock-Preis an diese zwei Parteigranden

Der diesjährige Alois-Mock-Europa-Preis ist am Montag an ÖVP-Granden vergeben worden. Die Laudationes im Palais Niederösterreich in Wien hielt der ehemalige EU-Kommissar Johannes Hahn.
In den Genuss des Preises kamen in diesem Jahr der einstige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und dessen ÖVP-Parteikollege, Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll.
Schüssel fordert mehr europäische Eigenständigkeit
Schüssel forderte in seinem Redebeitrag angesichts der aktuellen geopolitischen Herausforderungen mehr europäische Eigenständigkeit und gemeinsame Anstrengungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein. „Europa muss nicht nur größer, sondern stärker werden“, betonte er.
Pröll bezeichnete die Auszeichnung als eine besondere Ehre. Mit Blick auf die EU-Erweiterung erinnerte er laut Landespressedienst daran, wie wichtig es gewesen sei, die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen und die Chancen für Niederösterreich aufzuzeigen. „Der Kompromiss ist ja in Wahrheit in der Demokratie etwas ganz, ganz Gutes und Wichtiges.“
In seinen Laudationes würdigte der nunmehrige Präsident des Generalrats der Österreichischen Nationalbank, Johannes Hahn, sowohl Schüssels Rolle bei den EU-Beitrittsverhandlungen und der Ratspräsidentschaft 2006 als auch Prölls Beitrag zur Entwicklung Niederösterreichs im Herzen Europas: „Stärken wir Europa, dann kann ein starkes Europa schlussendlich wieder den Einzelnen stärken.“
Mikl-Leitner: „Für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet“
„Heute zeichnen wir zwei Persönlichkeiten aus, die für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet haben und hohes Ansehen genießen – in Niederösterreich, in Österreich und in ganz Europa“, hielt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung fest. Mit Alois Mock verbinde die beiden Preisträger nicht nur ein langer gemeinsamer politischer Weg, sondern vor allem ein großes Anliegen: „Ein starkes Österreich und ein selbstbewusstes Niederösterreich im geeinten Europa.“
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