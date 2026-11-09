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Mehr als 100 Läufe

Perchtenzeit: Die Krampusse sind wieder los!

Kärnten
09.11.2026 14:00
Die Saison der Perchten startet
Die Saison der Perchten startet(Bild: Stadtmarketing/Gillner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die Krampuszeit ist schaurig – aber die mehr als 100 Läufe in Kärnten sollen friedlich ablaufen. Viele Gruppen basteln lange an ihren Masken. Jetzt können sie sie ausführen.

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Fratzen, klirrende Ketten und schallende Glocken: Die Perchten erobern wieder in ganz Kärnten die dunklen Nächte. Und bei den Krampusläufen stehen auch heuer einige Jubiläen am Programm.

Der größte Krampuslauf Österreichs findet am 21. November zum 35. Mal in Klagenfurt statt. Josef Pickl-Hafner aus Welzenegg hat ihn 1991 gegründet. „Jedes Jahr ging es rund, nur bei Corona war ein Jahr Pause“, erzählt Pickl-Hafner. 50.000 Fans werden erwartet, die Zahl der Gruppen ist begrenzt. Bis zu 40 Gruppen aus fünf Ländern sind dabei.

1000 Krampusse und Perchten aus der Alpen-Adria-Region marschieren mit. Die Masken und Kostüme sind jedes Jahr zum Fürchten, aber bei allen Krampusläufen soll es friedlich ablaufen. Daran müssen die wilden Gesellen und auch die zahlreichen Zuschauer halten.

„Das Brauchtum boomt“, sagt Pickl-Hafner. In Wolfsberg findet am 21. November der erste Krampuslauf seit neun Jahren statt. Auch Villach (27. November), Velden (29. November) und St. Veit (5. Dezember) zählen zu den Highlights.

Vor 11. November sollte kein Krampuslauf stattfinden
Trotz des dichten Terminkalenders appelliert Pickl-Hafner: „Vor dem Lichterfest am 11. November sollte kein Krampuslauf stattfinden. Darauf weist auch die Volkskultur hin. Daran sollten sich alle Organisatoren halten.“

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