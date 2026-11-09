Perchtenzeit: Die Krampusse sind wieder los!

Der größte Krampuslauf Österreichs findet am 21. November zum 35. Mal in Klagenfurt statt. Josef Pickl-Hafner aus Welzenegg hat ihn 1991 gegründet. „Jedes Jahr ging es rund, nur bei Corona war ein Jahr Pause“, erzählt Pickl-Hafner. 50.000 Fans werden erwartet, die Zahl der Gruppen ist begrenzt. Bis zu 40 Gruppen aus fünf Ländern sind dabei.