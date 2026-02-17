Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungewöhnlich einmalig

Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten

Wissen
17.02.2026 14:20
Das Fossil aus Bayern stellt die Evolution der Haie infrage
Das Fossil aus Bayern stellt die Evolution der Haie infrage(Bild: Communications Biology, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 150 Millionen Jahre alter Hai sorgt für Verwunderung in der Wissenschaft: Das Tier mit einer auffälligen Bartel lässt sich keiner heute existierenden Haiordnung eindeutig zuordnen. Für ein internationales Forschungsteam um den Paläontologen Sebastian Stumpf vom Naturhistorisches Museum Wien (NHM) und der Universität Wien wirft das Fossil grundlegende Fragen zur frühen Evolution moderner Haie auf.

0 Kommentare

Wie die Forscher im Fachjournal „Communications Biology“ berichten, dürfte die Entwicklung moderner Haie komplexer verlaufen sein als bisher angenommen. Die Fossilien des Urzeithais, der den wissenschaftlichen Namen Bavariscyllium trägt, stammen aus den Solnhofener Plattenkalken in Bayern – einer berühmten Fossillagerstätte.

Vollständige Skelette erhalten
Bereits 2005 wurde Bavariscyllium anhand eines rund 25 Zentimeter langen Fossils erstmals wissenschaftlich beschrieben. Inzwischen wurden mehrere Skelette mit schlankem, lang gestrecktem Körperbau entdeckt, erklärte Stumpf. Anders als bei den meisten ausgestorbenen Haien, die oft nur durch ihre widerstandsfähigen Zähne überliefert sind, sind in den Solnhofener Plattenkalken auch vollständige Skelette erhalten geblieben.

Bartel an besonderer Stelle
Auffällig ist ein bartelartiger Fortsatz im Bereich der Kehle. Solche fadenförmigen Hautorgane, sogenannte Barteln, kommen bei vielen Fischen im Maulbereich vor und sind mit Geschmacksknospen und Tastkörperchen ausgestattet. Bei Bavariscyllium liegt die Bartel jedoch an einer besonderen Stelle: im Bereich der Kehle. Diese Position findet sich heute nur bei wenigen Kragenteppichhaien, die zur Ordnung der Ammenhaiartigen gehören. Dort treten die Kehlenbarteln paarig auf. Bei allen bisher bekannten Bavariscyllium-Skeletten ist hingegen lediglich eine einzelne, vermutlich mittig gelegene Bartel erkennbar.

Lesen Sie auch:
Der unheimliche Fang vor Gran Canaria ist zugleich eine Sensationsentdeckung.
„Lebendes Fossil“
Mysteriöser Koboldhai vor Urlaubsinsel aufgetaucht
05.05.2025
Rätsel gelöst
„Teenager-T-Rex“ entpuppt sich als eigene Gattung
31.10.2025

Gleichzeitig weist Bavariscyllium Merkmale auf, die an heutige Katzenhaie erinnern, die zur Ordnung der Grundhaie zählen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten war das Fossil ursprünglich den Grundhaien zugeordnet worden.

Frühe Vielfalt der Haie überrascht Forscher
Nach der Untersuchung mehrerer neuer Skelette und isolierter Zähne zeichnen die Forscher nun jedoch ein differenzierteres Bild: Bavariscyllium lässt sich weder eindeutig den Ammenhaiartigen noch den Grundhaien zuweisen. Offenbar entwickelten moderne Haie bereits früh eine größere Vielfalt an Körperformen, noch bevor sich die typischen Baupläne der heute lebenden Ordnungen etablierten.

„Bavariscyllium und andere Haie aus den Solnhofener Plattenkalken zeigen eine erstaunliche Bandbreite, vermutlich noch bevor sich die typischen Baupläne der heute lebenden Ordnungen etabliert haben“, erklärte Stumpf. Das erschwere es, fossile Haie korrekt einzuordnen und ihre evolutionäre Entwicklung zu rekonstruieren. Der Urzeithai mit Bartel mache deutlich, dass die frühe Evolution moderner Haie komplexer gewesen sei als bisher gedacht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.02.2026 14:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.284 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
154.704 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.203 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1101 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
883 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Wissen
Ungewöhnlich einmalig
Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten
Krone Plus Logo
Mit der Puppe im Bett
Mann nach Maß: Warum Frauen „Real Dolls“ kaufen
„Superkeim“ entdeckt
Bakterien aus Eis gegen gängige Antibiotika immun
„Sinnliches Erlebnis“
Erstmals Gebeine des Heiligen Franziskus zu sehen
Falsche „Lösung“
Alkohol für viele Österreicher „Antidepressivum“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf