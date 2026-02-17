Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten

Bartel an besonderer Stelle

Auffällig ist ein bartelartiger Fortsatz im Bereich der Kehle. Solche fadenförmigen Hautorgane, sogenannte Barteln, kommen bei vielen Fischen im Maulbereich vor und sind mit Geschmacksknospen und Tastkörperchen ausgestattet. Bei Bavariscyllium liegt die Bartel jedoch an einer besonderen Stelle: im Bereich der Kehle. Diese Position findet sich heute nur bei wenigen Kragenteppichhaien, die zur Ordnung der Ammenhaiartigen gehören. Dort treten die Kehlenbarteln paarig auf. Bei allen bisher bekannten Bavariscyllium-Skeletten ist hingegen lediglich eine einzelne, vermutlich mittig gelegene Bartel erkennbar.