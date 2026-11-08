EU geht rot-goldenen Weg im Weintourismus

Schon früh hat das Burgenland die Zeichen der Zeit erkannt und sich für die Pflege des Kulturguts Wein eingesetzt. Mit der initiierten WINE-Intergroup unter dem Vorsitz von SPÖ-Regierungskoordinator Robert Hergovich haben Europas Anbaugebiete ein Sprachrohr, das in der EU gehört wird. „Unsere Bemühungen tragen Früchte“, betont Hergovich am heutigen Internationalen Tag des Weintourismus.