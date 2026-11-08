Alarm gekappt und Tresore geplündert

Auf Haushaltswaren eines Diskonters hatte es ein Serientäter (42) abgesehen. Für ihn klickten jetzt die Handschellen.
Seit April hat die Polizei in Österreich eine Steigerung von Einbrüchen in Filialen eines Diskont-Händlers von Haushaltswaren registriert. Die Vorgehensweise war laut den Ermittlungen stets dieselbe. Der vorerst unbekannte Täter, der offenbar mit einer Brechstange die Alarmanlagen demoliert und gekappt hat, verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zum jeweiligen Gebäude. Das Ziel waren die Büros, wo der Profi-Kriminelle den Tresor knackte. Immer wurde das ganze Geld, das im Safe verwahrt war, mitgenommen. Bis das Personal den Diebstahl bemerkt hat, war der Einbrecher längst über alle Berge.
EU-Haftbefehl: Festnahme in Slowenien
Nach Coups im Burgenland, in der Steiermark und Kärnten verfolgten Kriminalbeamte eine heiße Spur. Der mittels EU-Haftbefehl gesuchte Serientäter konnte im Oktober in seinem Heimatland Slowenien aufgespürt werden. Gezielt erfolgte der Zugriff, nach der Festnahme konnte der 42-Jährige am Freitag an Österreich ausgeliefert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Wortkarg verweigert der Häftling die Aussage. Die Ermittlungen gehen weiter.
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