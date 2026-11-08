Alarm gekappt und Tresore geplündert

Seit April hat die Polizei in Österreich eine Steigerung von Einbrüchen in Filialen eines Diskont-Händlers von Haushaltswaren registriert. Die Vorgehensweise war laut den Ermittlungen stets dieselbe. Der vorerst unbekannte Täter, der offenbar mit einer Brechstange die Alarmanlagen demoliert und gekappt hat, verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zum jeweiligen Gebäude. Das Ziel waren die Büros, wo der Profi-Kriminelle den Tresor knackte. Immer wurde das ganze Geld, das im Safe verwahrt war, mitgenommen. Bis das Personal den Diebstahl bemerkt hat, war der Einbrecher längst über alle Berge.